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US-Iran Talks: अमेरिका और ईरान के बीच 14-पॉइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर रविवार को US-ईरान हाई-लेवल बातचीत में शामिल होने के लिए ज़्यूरिख़ पहुंचे. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट पर कहा, "प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ अपने डेलिगेशन के साथ ज़्यूरिख पहुंच गए हैं."
पोस्ट में आगे कहा गया, "प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ और COAS और CDF फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लागू करने पर हाई-लेवल बातचीत में हिस्सा लेंगे." इससे पहले अल जजीरा के मुताबिक, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर स्विट्ज़रलैंड पहुंचे थे. स्विस विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तानी डेलिगेशन बर्गेनस्टॉक के रास्ते पर है. स्विस सरकार ने बातचीत के अगले चरण के लिए पाकिस्तानी डेलिगेशन के आगमन का भी स्वागत किया.
स्विस विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी डेलिगेशन के आगमन का स्वागत करते हैं. अमेरिका और ईरान के बीच साइन किए गए MoU के मध्यस्थों में से एक के रूप में, पाकिस्तानी डेलिगेशन बातचीत के अगले चरण के लिए बर्गेनस्टॉक के रास्ते पर है." इससे पहले, स्विस सरकार ने स्विट्ज़रलैंड में यूनाइटेड स्टेट्स डेलिगेशन के आगमन का भी स्वागत किया था और कहा था कि US डेलिगेशन बर्गेनस्टॉक के रास्ते पर है.
JD वेंस पहुंचे स्विट्ज़रलैंड
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस US-ईरान बातचीत के लिए रविवार को स्विट्ज़रलैंड पहुंचे. यह जानकारी उनके कार्यालय से मिली अपडेट के आधार पर दी गई. इस बीच, US के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले से ही स्विट्ज़रलैंड में हैं, जहां रविवार को ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर बातचीत का पहला दौर होने की उम्मीद है. रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए वेंस ने कहा कि उन्हें पता है कि ईरानी डेलिगेशन पहले ही स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका है और बातचीत "कुछ दिनों" तक चल सकती है.
उप-राष्ट्रपति वेंस ने क्या कहा?
वेंस ने रवाना होने से पहले कहा, "मैं वहां सिर्फ एक या दो दिन के लिए ही रह पाऊंगा. मुझे उम्मीद है कि हम परमाणु मुद्दे और लेबनान में सीजफायर के मुद्दे पर कुछ प्रगति कर पाएंगे. ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिन पर हमारा ध्यान है. मुझे यकीन है कि ईरानियों के पास भी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर वे चर्चा करना चाहेंगे." उन्होंने लेबनान की स्थिति पर भी बात की, खासकर इजरायल के हमलों के कारण वहां बने तनाव को लेकर, जिससे कूटनीतिक प्रक्रिया की स्थिरता पर चिंताएं पैदा हो गई हैं.