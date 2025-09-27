Pakistan का भारत के लिए 'ईमानदारी भरा प्रस्ताव', शहबाज़ ने यूएनजीसी में दिया बड़ा बयान

Pakistan: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सेशन में अपने भाषण के दौरान भारत के साथ फिर से कूटनीतिक बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने इसे अपना सबसे ईमानदारी भरा और गंभीर प्रस्ताव बताते हुए कहा कि पाकिस्तान एक रिजल्ट ओरिएंटेड संवाद के लिए तैयार है ताकि सभी मुद्दों को हल किया जा सके.

कॉम्पोज़िट डायलॉग फ्रेमवर्क की बात की

शरीफ़ ने 2003 में तत्कालीन सैन्य शासक परवेज़ मुशर्रफ के कार्यकाल में शुरू हुई कॉम्पोज़िट डायलॉग फ्रेमवर्क को याद किया. इस बातचीत में कश्मीर, व्यापार और आतंकवाद-रोधी सहयोग जैसे मुद्दे शामिल थे. लेकिन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद यह औपचारिक संवाद रुक गया. बीच-बीच में बैकचैनल बातचीत होती रहीं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर बातचीत दोबारा शुरू नहीं हो पाई.

शरीफ़ ने कहा,"यह मेरा सबसे ईमानदारी भरा और गंभीर प्रस्ताव है, जो मैं विश्व समुदाय के इस मंच पर रख रहा हूं. पाकिस्तान भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर नतीजा देने वालाी बातचीत के लिए तैयार है.

कश्मीर मुद्दे पर आलोचना

हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ शरीफ़ ने भारत की कश्मीर नीति की आलोचना भी की. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने की मांग दोहराई और कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में खड़ा रहेगा.

शरीफ़ ने हाल ही में हुए सैन्य तनाव का भी ज़िक्र किया. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए दावा किया कि इस दौरान भारत के सात लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए. हालांकि, इस दावे की आज़ादी से पुष्टि नहीं हुई है और भारत ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

आतंकवाद पर बोले शरीफ

अपने संबोधन में शरीफ़ ने आतंकवाद की सभी रूपों में निंदा की, लेकिन यह भी दावा किया कि पाकिस्तान खुद बाहरी प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है. उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) जैसे संगठनों का नाम लिया और आरोप लगाया कि इन्हें विदेशी फंडिंग मिल रही है.