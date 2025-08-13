Pakistan के PM शहबाज की गीदड़ भभकी, सिंधू संधी पर भारत को वॉर्निंग
Pakistan के पीएम ने भारत को गीदड़ भभकी दी है. उनका कहना है कि  अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा.  पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 13, 2025, 08:54 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने मंगलवार को भारत को गीदड़ भभकी दी है. उनका कहना है कि अगर सिंधु जल संधि  का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, तो इसका जवाब दिया जाएगा.

क्या बोले शहबाज शरीफ?

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर इस्लामाबाद में आयोजित एक प्रोग्राम में पीएम शहबाज़ ने कहा किदुश्मन पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता. उन्होंने धमकी दी कि हमारा पानी रोक दोगे, अगर ऐसी कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे.

पाकिस्तान की लाइफलाइन के सिंधु

शहबाज का ये बयान लोगों को रिझाने वाला ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो पाक कुछ खास ऐसा नहीं कर पाएगा. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा.

भारत ने दी थी धमकी

अप्रैल में भारतीय अधिकृत जम्मू-कश्मीर (IIOJK) में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी. हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगा और इस दौरान सिंधु जल को रोकने की बात की गई. हालांकि, भारत ने ऐसा नहीं किया.

भारत का पाकिस्तान पर हमला

पीएम शहबाज़ ने अपना खुशफहमी को जाहिर करते हुए कहा कि 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने भारत को युद्ध में हराया. हालांकि सच इसके एकदम उलट है. भारत ने पाकिस्तान में कई मिलिट्री साइट्स और आतंकियों की साइट्स को निशाना बनाया और कामयाब हुए.

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान

बता दें, मई के महीने में पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था. इस अटैक में कई लोगों की मौत हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन वाले अटैक में कई आतंकी ढेर हुए थे.

