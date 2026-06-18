अहमद ने जांचकर्ताओं को बताया कि हथियारों से लैस दो लोगों ने बंदूक की नोक पर परिवार की गाड़ी रोकी और उनसे कीमती सामान लूट लिया। कुछ ही देर बाद, जब पुलिस ने संदिग्धों का सामना किया तो ज़बरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि लुटेरों ने परिवार की गाड़ी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और मौके पर पहुँचे पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाईं. इस खतरनाक स्थिति से बचने की कोशिश में अहमद गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकले. हालाँकि, गाड़ी पर कई गोलियां लगीं, जिससे वह और उनके दो बच्चे घायल हो गए. उनकी पत्नी तो सुरक्षित बच गईं, लेकिन छोटी हानिया गंभीर रूप से घायल हो गईं और बाद में उनकी मौत हो गई.