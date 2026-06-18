राज्य चुनें
Australian Girl Death In Pakistan: पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ यात्रा करने आई नौ साल की ऑस्ट्रेलियाई लड़की की गोली लगने से मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसे कम से कम पांच गोली मारी गई थी, और संभवतः यह गोली ऑटोमैटिक हथियार से चलाई गई थी. नाबालिग की मौत के बाद 11 जून को पोस्टमार्टम किया गया.
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर का हवाला देते हुए 'डॉन' ने बताया कि सभी पांच गोलियां उसके शरीर के आर-पार हो गईं, जिससे कुल दस घाव (गोली लगने और निकलने की जगह) बने. डॉक्टर ने कहा कि गोलियां संभवतः ऑटोमैटिक हथियार से चलाई गई थीं. इस घटना से पाकिस्तान में आक्रोश फैल गया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने भी मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है. इस बीच, एक वकील ने बुधवार (17 जून) को लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया और नौ साल की हानिया अहमद की मौत की पारदर्शी जांच की मांग की.
वकील अज़हर सिद्दीकी ने CCD द्वारा नागरिकों की कथित हत्याओं के खिलाफ लंबित रिट याचिका में एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन (विविध नागरिक आवेदन) दायर की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह निर्देश दे कि मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त जांच टीम (JIT) में पीड़ित परिवार के प्रतिनिधियों या उनके वकील को शामिल किया जाए. जस्टिस शहरम सरवर चौधरी ने आवेदन पर संज्ञान लिया और मुख्य रिट याचिका के साथ इसकी सुनवाई करने की घोषणा की. अलग से, सिविल सोसाइटी नेटवर्क ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC) से नौ साल की बच्ची की एक्स्ट्रा-जुडिशियल हत्या (बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्या) पर स्वतः संज्ञान लेने को कहा है.
पाकिस्तान के चकवाल जिले में पुलिस ऑपरेशन के दौरान नौ साल की ऑस्ट्रेलियाई लड़की की मौत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान खींचा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट (CCD) के वरिष्ठ अधिकारियों ने माना है कि शामिल अधिकारी की कार्रवाई बल प्रयोग से जुड़े स्थापित नियमों का गंभीर उल्लंघन थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुखद घटना 10 जून को हुई, जब ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का एक परिवार सशस्त्र लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस द्वारा गलती से उनकी गाड़ी को निशाना बनाए जाने के बाद गोलीबारी की चपेट में आ गया. ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर्स ने बताया कि पर्थ का रहने वाला यह परिवार पाकिस्तान की यात्रा पर था, तभी यह घटना हुई. आदिल अहमद अपनी पत्नी सिदरा खान, 10 साल के बेटे अकान अहमद और बेटी हानिया के साथ मक्का से पाकिस्तान आए थे. 10 जून की रात, परिवार चकवाल में एक रिश्तेदार के घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, तभी CCD ऑफिस के पास उन्हें रोका गया.
अहमद ने जांचकर्ताओं को बताया कि हथियारों से लैस दो लोगों ने बंदूक की नोक पर परिवार की गाड़ी रोकी और उनसे कीमती सामान लूट लिया। कुछ ही देर बाद, जब पुलिस ने संदिग्धों का सामना किया तो ज़बरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि लुटेरों ने परिवार की गाड़ी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और मौके पर पहुँचे पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाईं. इस खतरनाक स्थिति से बचने की कोशिश में अहमद गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकले. हालाँकि, गाड़ी पर कई गोलियां लगीं, जिससे वह और उनके दो बच्चे घायल हो गए. उनकी पत्नी तो सुरक्षित बच गईं, लेकिन छोटी हानिया गंभीर रूप से घायल हो गईं और बाद में उनकी मौत हो गई.