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पाकिस्तान में गोलीबारी की भेंट चढ़ी ऑस्ट्रेलियाई बच्ची; नौ साल की हानिया की मौत पर न्याय की मांग

Australian Girl Death In Pakistan: पाकिस्तान के चकवाल में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी की चपेट में आने से नौ वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई बच्ची हानिया अहमद की मौत हो गई. पोस्टमार्टम में उसके शरीर में पांच गोलियां लगने की पुष्टि हुई है. इस घटना के बाद पारदर्शी जांच की मांग तेज हो गई है और मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 18, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:00 PM IST
पाकिस्तान में गोलीबारी की भेंट चढ़ी ऑस्ट्रेलियाई बच्ची; नौ साल की हानिया की मौत पर न्याय की मांग

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