पाकिस्तान में उबाल; इमरान खान पर ज्यादती के आरोपों से सियासी भूचाल

Pakistan News: साबिक पीएम इमरान खान के मुबय्यना ज्यादती ने पाकिस्तान में सियासत और सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है. खैबर पख्तूनख्वा PTI का गढ़ बन चुका है, जहां विरोध और प्रदर्शन जारी हैं. अफगानिस्तान में तालिबान की प्रतिक्रिया से व्यापार ठप है. 

Written By  Qudsiya Begum|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:47 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान के साबिक पीएम इमरान खान के मुबय्यना ज्यादती को लेकर पाकिस्तान में गमो गुस्से का माहौल है और इस बीच मौजूदा सियासी और माली संकट की गंभीरता को उजागर करती है. पहले से ही कई बगावत और माली तंगी झेल रहे पाकिस्तान के लिए यह हादसा और तनाव बढ़ाने वाली साबित हो सकती. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कबायली बदअम्नी और कथित आतंकवादी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान‑कब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर और बलोचिस्तान में लोग बुनियादी सर्विसेज़ की कमी से जूझ रहे है. दमन और यहां तक कि अलगाव की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुके है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद भी तनाव लगातार बना हुआ है.

अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल और पाकिस्तान पर उनकी कड़े प्रतिक्रिया के वजह से कारोबार तकरीबन 2 महीनों से बंद पड़ा है.आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान का कुल पब्लिक कर्ज़ जून 2025 तक तकरीबन 287 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले साल के मुकाबलवे में 13 फीसद से ज्यादा है. देश का क़र्ज़‑से‑GDP रेशियो तकरीबन  70 फीसद है. घरेलू कर्ज में 15 फीसद और बाहरी कर्ज में 6 फीसद का इजाफा हुआ है.

उच्च बाहरी क़र्ज़, कम विदेशी मुद्रा भंडार और कमजोर माली वृद्धि ने देश की फाइनेंशियल पोज़िशन पर दबाव बढ़ा दिया है. पाकिस्तान कई मोर्चों पर राहत कामों की कोशिश कर रहा है, जिसमें IMF प्रोग्राम और चीन, सऊदी अरब व UAE से दोतरफा मदद शामिल है. राजनीतिक मोर्चे पर इमरान खान और उनके परिवार के साथ फेडरल इन्तेज़ामिया का टकराव तेज़ हो गया है, जेल में उनके हालात और उनकी बहन उजमा की हालिया मुलाक़ात ने मुकालिफत और एहतेजाज को और भड़काया है. 

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ भी परिवार और हामियों की नाराज़गी बढ़ी हुई. खैबर पख्तूनख्वा PTI का मजबूत सियासी बुनियाद बन चुका है. और वहां के लीडरान ने प्रदर्शनों, कानूनी पिटेशन और अवामी पैग़ामों के ज़रिए से इमरान खान की मुश्किलों के लगातार हेडलाइन में बनाए रखा है. इस वजह से फेडरल इन्तेज़ामिया को सुरक्षा और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा माहौल है कि  यहा की सरकार को भंग करने या केंद्रीय शासन लागू करने जैसी असाधारण उपायों पर विचार किया जा रहा है. 

देशभर में इमरान खान की जेल और उनके मुकदमे की सुनवाई के दौरान क़र्फ़्यू, भारी सिक्योरिटी  और अवामी इजलास पर बैन लगाए गए है. साथ ही, पड़ोसी देशों के साथ टकराव के बढ़ते खतरे और एक वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स और सियासी लीडर के मेंटल हरेसमेंट ने पाकिस्तान के विदेश संबंधों पर भी असर डाला है.

About the Author
author img
Qudsiya Begum

कुदुसिया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है, और JNU के IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मुस्लिम माइनॉरिटी से ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsImran Khan alleged assaultPakistan political crisis

