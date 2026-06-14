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गरीबी के दलदल में पाकिस्तान; छह साल में करोड़ों लोगों की टूटी उम्मीदें

Pakistan Poverty Crisis: पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, आर्थिक संकट और नीतिगत चुनौतियों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है. इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, पिछले छह वर्षों में गरीबी और आय असमानता में तेज़ बढ़ोतरी हुई है. ग्रामीण इलाकों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 14, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:38 PM IST
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