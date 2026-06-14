इन कारकों ने लोगों की खरीदने की क्षमता को कम किया है, खाद्य असुरक्षा को बढ़ाया है और विदेशों से पैसे भेजने (रेमिटेंस) पर निर्भर परिवारों की आर्थिक मजबूती को कमजोर किया है. रिपोर्ट में आय असमानता में भी भारी वृद्धि की ओर इशारा किया गया है. पाकिस्तान का गिनी गुणांक 2018-19 में 28.4 से बढ़कर 2024-25 में 32.7 हो गया, जो अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर को दिखाता है. शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में असमानता काफी बढ़ी है, और प्रांतों में सिंध में असमानता का स्तर सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया.