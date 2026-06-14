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Pakistan Poverty Crisis: पाकिस्तान के बिगड़ते आर्थिक संकट ने लाखों नागरिकों को गरीबी में धकेल दिया है, जिससे सालों से चली आ रही आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और नीतिगत विफलताओं के गंभीर सामाजिक परिणाम सामने आए हैं. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक, पिछले छह सालों में देश की गरीबी दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लगभग 7 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं.
पाकिस्तान की राष्ट्रीय गरीबी दर 2018-19 में 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 28.9 प्रतिशत हो गई है. इस बढ़ोतरी का मतलब है कि इस दौरान लगभग 2.7 करोड़ और लोग गरीबी की चपेट में आ गए, जो देश भर में बिगड़ते जीवन स्तर को दर्शाता है. सर्वे से पता चला है कि ग्रामीण समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है.
ग्रामीण इलाकों में गरीबी 28.2 प्रतिशत से बढ़कर 36.2 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी गरीबी 11 प्रतिशत से बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई. प्रांतीय आंकड़ों से पता चलता है कि सभी प्रमुख क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी है. बलूचिस्तान सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है, जहां 47 प्रतिशत आबादी गरीबी में जी रही है; इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा (35.3 प्रतिशत), सिंध (32.6 प्रतिशत) और पंजाब (23.3 प्रतिशत) का स्थान है.
हर प्रांत में 2018-19 के आंकड़ों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो इस संकट के देशव्यापी स्वरूप को उजागर करता है. इकोनॉमिक सर्वे में गरीबी में इस उछाल के लिए कई आर्थिक झटकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें आसमान छूती महंगाई, पाकिस्तानी रुपये की कीमत में गिरावट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के कार्यक्रमों से जुड़े मितव्ययिता उपाय, विनाशकारी बाढ़ और मध्य पूर्व में संघर्षों के कारण पैदा हुई बाधाएं शामिल हैं.
इन कारकों ने लोगों की खरीदने की क्षमता को कम किया है, खाद्य असुरक्षा को बढ़ाया है और विदेशों से पैसे भेजने (रेमिटेंस) पर निर्भर परिवारों की आर्थिक मजबूती को कमजोर किया है. रिपोर्ट में आय असमानता में भी भारी वृद्धि की ओर इशारा किया गया है. पाकिस्तान का गिनी गुणांक 2018-19 में 28.4 से बढ़कर 2024-25 में 32.7 हो गया, जो अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर को दिखाता है. शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में असमानता काफी बढ़ी है, और प्रांतों में सिंध में असमानता का स्तर सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया.