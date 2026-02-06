Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3100213
Zee SalaamMuslim Worldजुमे की नमाज़ के दौरान शिया इमाम बारगाह मस्जिद में आत्मघाती धमाका, 22 की मौत सैकड़ों घायल

जुमे की नमाज़ के दौरान शिया इमाम बारगाह मस्जिद में आत्मघाती धमाका, 22 की मौत सैकड़ों घायल

Pakistan Blast News: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया. पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई. फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:44 PM IST

Trending Photos

जुमे की नमाज़ के दौरान शिया इमाम बारगाह मस्जिद में आत्मघाती धमाका, 22 की मौत सैकड़ों घायल

Islamabad  Shia Mosque Blast News: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा में जोरदार धमाका होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह धमाका जुमे की नमाज के बाद हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

अधिकारियों के मुताबिक, हालात को देखते हुए पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है. यह विस्फोट की घटना ऐसे समय में हुई, जब हाल ही में बलूचिस्तान में बलोच बागियों ने हमला तेज कर दिया है. विस्फोट के समय लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. घटनास्थल की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई नमाजियों को घायल अवस्था में मदद के लिए चिल्ल रहे हैं. 

इस विस्फोट की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विस्फोट की चपेट में आने वाले लोगों के शव बिखर गए. इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल हाई अलर्ट जारी किया है. सुरक्षा एजेंसियों ने इमाम बारगाह और आसपास के इलाके को घेर लिया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है. शुरुआती जानकारी में कहा गया कि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर एक आत्मघाती हमलावर की पहचान 'ख्वारिज' के रूप में की और उसे इमाम बारगाह के गेट पर रोकने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब आत्मघाती हमलावर को लगा कि वह बच नहीं पाएगा, तो उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. वहीं, पहले मिली जानकारी में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आत्मघाती धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है. हालांकि, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए जगहें कम पड़ रही हैं.

अधिकारियों ने अस्पतालों में भी हाई अलर्ट जारी किया है और घायलों को इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक और PIMS अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताब, धमाके की वजहों को लेकर जांच एजेंसियां मौके से सबूत जुटा रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोट कैसे और किन हालात में हुआ. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

मिडिल ईस्ट और मुस्लिम जगत की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsIslamabad Blast Casemuslim news

Trending news

Pakistan News
जुमे की नमाज़ के दौरान शिया इमाम बारगाह मस्जिद में आत्मघाती धमाका, 22 की मौत
Pakistan News
“PAK करता है हम पर जुल्म”, नॉर्वे से पाकिस्तानी नेताओं को दूर रखने की मांग
delhi riots 2020
Delhi Riots 2020: मुसलमान देखकर राष्ट्रगान गवाया और पीटा; कोर्ट ने पुलिस को किया तलब
us iran tensions
‘तेहरान फौरन छोड़ दो’, US-ईरान तनाव के बीच Trump प्रशासन की ट्रैवल एडवाइजरी
Godan movie controversy
'नफरत घोल रही है', फिल्म ‘गोदान’ पर भड़क उठे मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन
Mehrauli Assault Case
“मुल्ला जी नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता”, महरौली हमले के बाद मुकेश का बड़ा बयान
Delhi riots Faizan death case
छह साल बाद भी फैजान को इंसाफ नहीं? सिर्फ दो पुलिसकर्मियों पर CBI की चार्जशीट
Kazakhstan on Kashmir Issue
कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा फेल? मुस्लिम देश कजाकिस्तान बनाई दूरी
Iran US Nuclear Talks
US से परमाणु बातचीत के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल ओमान रवाना, अराघची करेंगे नेतृत्व
Deoria news
UP के देवरिया में अली का हुआ हाफ-एनकाउंटर, पुलिस ने दो साथियों को किया गिरफ्तार