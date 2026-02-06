जुमे की नमाज़ के दौरान शिया इमाम बारगाह मस्जिद में आत्मघाती धमाका, 22 की मौत सैकड़ों घायल

Islamabad Shia Mosque Blast News: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा में जोरदार धमाका होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह धमाका जुमे की नमाज के बाद हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

अधिकारियों के मुताबिक, हालात को देखते हुए पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है. यह विस्फोट की घटना ऐसे समय में हुई, जब हाल ही में बलूचिस्तान में बलोच बागियों ने हमला तेज कर दिया है. विस्फोट के समय लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. घटनास्थल की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई नमाजियों को घायल अवस्था में मदद के लिए चिल्ल रहे हैं.

इस विस्फोट की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विस्फोट की चपेट में आने वाले लोगों के शव बिखर गए. इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल हाई अलर्ट जारी किया है. सुरक्षा एजेंसियों ने इमाम बारगाह और आसपास के इलाके को घेर लिया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है. शुरुआती जानकारी में कहा गया कि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर एक आत्मघाती हमलावर की पहचान 'ख्वारिज' के रूप में की और उसे इमाम बारगाह के गेट पर रोकने की कोशिश की.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब आत्मघाती हमलावर को लगा कि वह बच नहीं पाएगा, तो उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. वहीं, पहले मिली जानकारी में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आत्मघाती धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है. हालांकि, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए जगहें कम पड़ रही हैं.

अधिकारियों ने अस्पतालों में भी हाई अलर्ट जारी किया है और घायलों को इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक और PIMS अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताब, धमाके की वजहों को लेकर जांच एजेंसियां मौके से सबूत जुटा रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोट कैसे और किन हालात में हुआ. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

