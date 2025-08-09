पूर्व PM इमरान खान के बाद PTI के कई नेताओं पर बड़ा ऐक्शन, पेशावर हाई कोर्ट ने दी राहत
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2873526
Zee SalaamMuslim World

पूर्व PM इमरान खान के बाद PTI के कई नेताओं पर बड़ा ऐक्शन, पेशावर हाई कोर्ट ने दी राहत

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देने को मिला है. साथ ही वहां की संसद ने इन नेताओं को उनके पदों से भी हटा दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:39 AM IST

Trending Photos

पूर्व PM इमरान खान के बाद PTI के कई नेताओं पर बड़ा ऐक्शन, पेशावर हाई कोर्ट ने दी राहत

Pakistan News: पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के नेता उमर अयूब को नेशनल असेंबली (संसद) में विपक्ष के नेता के पद (LOP) से हटा दिया गया है. यह जानकारी पाकिस्तान नेशनल असेंबली सचिवालय की आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है. अधिसूचना में कहा गया है कि विपक्ष के नेता का पद फिलहाल खाली है.

PTI के दो अन्य नेताओं ज़रताज गुल और  अहमद चट्ठा को भी उनके संसदीय पदों से हटा दिया है. उमर अयूब को लोक लेखा समिति और वित्त समिति से भी हटा दिया गया है. वहीं, हाल ही में अयोग्य ठहराए गए PTI के सात सांसदों ने 15 स्थायी समितियों की सदस्यता भी गंवा दी है. इनमें साहिबज़ादा हामिद रज़ा को मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष पद से, ज़रताज गुल को समिति की सदस्यता से और राय हसन नवाज़ को रेलवे समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है.

ये बदलाव तब हुए हैं जब एंटी टेरर कोर्ट ने उमर अयूब, शिबली फ़राज़ और कई अन्य PTI के नेताओं को दोषी ठहराया था. इसके बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने उन्हें सार्वजनिक पद संभालने को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया.

हालांकि, पेशावर हाई कोर्ट गुजिश्ता बुधवार को ECP की अयोग्यता वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने 5 अगस्त की अयोग्यता अधिसूचना पर आगे की कार्रवाई न करने का आदेश दिया और ईसीपी व अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है. पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों नेताओं को अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अदालत में पेश होकर सुरक्षात्मक जमानत हासिल कर ली.

पेशावर हाई कोर्ट ने बिना सुनवाई के चुनाव आयोग के जरिए PTI नेताओं को अयोग्य घोषित करने के फैसले की निंदा की है. हाई कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है.

TAGS

Pakistan NewsToday Newsmuslim newsPTI leader Omar Ayub

Trending news

Maulana Kalbe Jawad
Maulana Kalbe Jawad बोले, बंटे हुए हैं मुसलमान; खतरे में है शिया और सुन्नी औकाफ
war on gaza
'मौत कबूल है, लेकिन विस्थाप नहीं'...गाजावासियों ने कर दिया बड़ा ऐलान?
Donald Trump
Trump ने फिर किया दावा, ऐसे निपटाया भारत-पाकिस्तान विवाद
NYC
NYC Beach पर इजराइली सैनिक से भिड़ गई फिलिस्तीनी महिला; देखें वायरल वीडियो
Spain
मुसलमान पब्लिकली नहीं मना पाएंगे अपना फेस्टिवल, Spain में प्रस्ताव हुआ पास
Israel Gaza War
जर्मनी के इस फैसले से बौखलाया इजरायल, नेतन्याहू ने पार की बेशर्मी की हदें
gaza
Gaza जैसा बदहाल हो रहा है ये मुस्लिम देश, बीमारी और जंग से बुरे हालात
Amroha
Amroha के अजमल को 7 दिन की रिमांड, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कर रहा था ये काम
gaza
Gaza News: नेतन्याहू का गाजा हथियाने का प्लान, खिलाफ खड़े हुए ये देश
jammu kashmir news
कश्मीर में मिला हजारों किलों सड़ा मांस; जुमा में मीरवाइज की खरी-खरी से से मचा हड़कंप
;