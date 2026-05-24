पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आतंकी हमला, ट्रेन धमाके में 24 की मौत

Pakistan News: पाकिस्तान के क्वेटा में आज सुबह बड़ा आतंकी हमला हुआ है. इस हमले में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है. जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं. धमाका क्वेटा के चमन फाटक रेलवे ट्रैक के पास उस समय हुआ जब पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी. बताया जा रहा है कि ट्रेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैन्यकर्मी और उनके परिवार मौजूद थे, जो ईद की छुट्टियों के लिए यात्रा कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे एक विस्फोटकों से भरे वाहन ने ट्रेन के एक डिब्बे को निशाना बनाया. धमाका इतना जबरदस्त था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ पलट गए.

शुरुआती जानकारी के अनुसार इंजन समेत तीन डिब्बे डिरेल हो गए, जबकि दो अन्य डिब्बे पलट गए. घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया. राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू ट्रेन और मेडिकल टीमें मौके पर भेजी गईं. सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को तुरंत बुलाया गया.

पाकिस्तानी रेलवे ने जारी किया बयान

पाकिस्तानी रेलवे ने बयान जारी कर कहा कि क्वेटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन धमाके की चपेट में आई. रेल मंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे “कायराना आतंकवाद” बताया. घटना के बाद पूरे बलूचिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता बाबर यूसुफजई ने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. घायलों को क्वेटा के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं.

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सर्फराज बुगती ने क्या कहा?

सर्फराज बुगती ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा, “निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना आतंकियों की बर्बरता दिखाता है.” उन्होंने दावा किया कि इस हमले के पीछे “फितना अल-हिंदुस्तान” नाम का आतंकी नेटवर्क शामिल है. सर्फराज बुगती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आतंकियों, उनके मददगारों और साजिशकर्ताओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अभियान आखिरी आतंकी के खत्म होने तक जारी रहेगा. हाल के सालों में बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक, सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर कई बड़े हमले हो चुके हैं. यह इलाका लंबे समय से उग्रवाद और हिंसा से प्रभावित रहा है.