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Zee SalaamMuslim Worldआधे स्टाफ के सहारे चल रहा पाकिस्तान रेलवे; आर्थिक तंगी ने मचाई हाहाकार

आधे स्टाफ के सहारे चल रहा पाकिस्तान रेलवे; आर्थिक तंगी ने मचाई हाहाकार

Pakistan News: आर्थिक तंगी, कर्मचारियों की भारी कमी और जर्जर ढांचे ने पाकिस्तान रेलवे को गहरे संकट में धकेल दिया है. Dawn के मुताबिक सुरक्षा जोखिम बढ़ रहे हैं, मरम्मत के लिए पुर्जे तक उखाड़े जा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि परिचालन, राजस्व और यात्री सेवाएं गंभीर दबाव में आ गई हैं.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:58 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Pakistan News: आर्थिक तंगी और कर्मचारियों की कमी की वजह से पाकिस्तान रेलवे गंभीर संकट से जूझ रहा है. इस वजह से अधिकारियों को यात्री और मालगाड़ी सेवाओं को बहुत ही खराब हालात में चलाना पड़ रहा है. पाकिस्तानी अखबार "डॉन" की रिपोर्ट के मुताबिक बिगड़ती स्थिति न सिर्फ सेवाओं में रुकावट डाल रही है, बल्कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर रही है.

"डॉन" के मुताबिक संसाधनों की कमी की वजह से ट्रेन के रखरखाव और संचालन में खतरनाक हद तक समझौता करना पड़ रहा है. अधिकारियों ने माना है कि फंड की कमी के चलते लोकोमोटिव, कोच, वैगन और रेलवे ट्रैक जैसी अहम संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है.

कई अंदरूनी बैठकों में इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर किया गया है, जिसमें अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी ठीक से न निभा पाने पर निराशा जाहिर की है. लाहौर डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अकेले इस क्षेत्र में ही स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम चलाया जा रहा है.

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उन्होंने बताया कि 500,000 PKR जैसी छोटी-मोटी वित्तीय मंजूरियों के लिए भी मुख्यालय के साथ लंबी-चौड़ी bureaucratic प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे समय पर कार्रवाई करने में भारी रुकावट आती है. इन चुनौतियों के बावजूद, रेलवे कर्मचारी काम-काज को जारी रखने के लिए भारी दबाव में काम कर रहे हैं.

यह संकट, जिसकी जड़ें लंबे समय से ढांचागत और वित्तीय कमजोरियों में हैं, पिछले छह से सात वर्षों में और गहरा गया है, और 2026 में यह एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. यहां तक ​​कि निवर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी काम-काज बनाए रखने और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने में काफी संघर्ष करना पड़ा, जो संस्थागत तनाव की गहराई को दर्शाता है.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कामचलाऊ समाधान अब आम बात हो गई है; कर्मचारियों को कुछ कोचों की मरम्मत के लिए दूसरे कोचों से पुर्जे निकालने पड़ रहे हैं. लाहौर, कराची, मुल्तान, सुक्कुर, क्वेटा, रावलपिंडी, पेशावर और वर्कशॉप डिवीजन सहित सभी आठ रेलवे डिवीजन इसी तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा हालात में, परिचालन और राजस्व लक्ष्यों को पूरा करना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है. हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट इनाम उल्लाह खान ने अधिकारियों से ट्रेन परिचालन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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