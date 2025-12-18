मुसलमानों के अपमान को नॉर्मलाईज़ बनाने की कोशिश, नीतीश के हिजाब विवाद पर पाकिस्तान की एंट्री

Pakistan on Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की घटना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 18 दिसंबर को एक बयान जारी करके नीतीश कुमार की निंदा की. साथ ही संजय निषाद द्वारा नीतीश कुमार के हरकतों का समर्थन करने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आलोचना की.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिंग के दौरान एक बयान जारी किया. इस बयान में भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत से आग्रह किया गया. उन्होंने कहा कि एक सीनियर नेता द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब जबरन खींचना और उसके बाद इस कृत्य का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना बहुत परेशान करने वाला है.

ताहिर आंद्रावी ने आगे कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए. ताहिर आंद्रावी ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की भी निंदा की, क्योंकि संजय निषाद ने नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने का समर्थन करते हुए एक अपमानजनक बयान दिया गया था. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद संजय निषाद ने सफाई दी और अपने शब्दों को वापस ले लिया है.

ताहिर आंद्रावी ने कहा कि इस घटना से भारत में मुस्लिम महिलाओं के अपमान को सामान्य बनाने का डर है. उन्होंने कहा कि यह घटना भारत में मुस्लिम समाज केखिलाफ सार्वजनिक अनादर को दर्शाती है. पाकिस्तान ने भारत समेत सभी हितधारकों से इस घटना की गंभीरता को पहचानने और अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी के संरक्षण के अपील की है.

गौरतलब है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटा गया. इस आयोजन में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन भी अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंची. इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते हुए उसका हिजाब जबरन खींच दिया, जिसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है.