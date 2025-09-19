इस्लामिक NATO की गूंज! पाकिस्तान-सऊदी डिफेंस पैक्ट से हिल गई दुनिया

Has Islamic NATO formed: कतर पर इजरायली हमले के बाद मुस्लिम मुल्कों में अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इजरायली आक्रमकता को देखते हुए अरब देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है. ऐसे में एक इस्लामिक नाटो की परिकल्पना की जा रही है. यह कोई नई परिकल्पना नहीं है, बल्कि साल 2015 में मिस्र ने इस तरह सैन्य गठबंधन करने और इस्लामिक नाटो बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कई मुस्लिम मुल्कों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

दरअसल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पारस्परिक सुरक्षा समझौता हुआ है. इस समझौते को इस्लामिक नाटो से की स्थापना से जोड़कर देखा जा रहा है. क्योंकि अमेरिकन और कई यूरोपीयन देशों की सैन्य गठबंधन (नाटो) की तर्ज पर पाकिस्तान और सऊदी ने भी सुरक्षा समझौता किया है, जिसका नाम स्ट्रैटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है.

इस समझौते के मुताबिक समझौते में शामिल किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा. अब इस्लामिक नाटो की चर्चा और तेज इसलिए हो गई है. इस चर्चा को हवा तब और मिल गई, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक मीडिया इंटरव्यू में बयान देते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम देश इस समझौते में शामिल होना चाहेंगे, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कतर पर इजरायली हमले के बाद तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्कों ने इस्लामिक नाटो (सैन्य गठबंधन) बनाने पर जोर दिया था. हालांकि कतर में हुए मुस्लिम मुल्कों की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया. मिस्र ने तो इन सब से आगे जाकर यह कहा था कि अगर इस्लामिक नाटो की स्थापना होती है तो मिस्र 20 हजार सैनिक देने के लिए तैयार है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान पूरे मुस्लिम मुल्कों में सैन्य क्षमता के मामले में पहले स्थान पर है. पाकिस्तान के पास हवाई लड़ाई के लिए बेहतरीन युद्धक विमान और चीन से मिले आधुनिक तकनीक हैं. साथ ही इंटेलिजेंस (खुफिया तंत्र और सूचना) के मामले में पाकिस्तान की ISI को अेतरराष्ट्रीय स्तर एक बड़ी ताकत मानी जाती है.

साथ पाकिस्तान के पास भारत के साथ कई जंगों का तजुर्बा भी है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे मुस्लिम मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है. इन सब को देखते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते पर नजर डाले तो ऐसा लगता है कि इस्लामिक नाटो की स्थापना हो चुकी है. साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और मुस्लिम मुल्कों को भी इस समझौते में शामिल करने के संकेत दे रहे हैं.