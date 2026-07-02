/पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस अहम समझौते पर किए दस्तख़त, जानिए क्या है इसका मकसद

Saudi Arabia Pakistan Agreement: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच करीब 3 महीनों तक युद्ध चला. इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई भी शहीद हो गए. उनके साथ तेहरान के कई सीनियर सैन्य कमांडर और अधिकारी भी शहीद हुए. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क गया. सऊदी अरब और UAE समेत कई मुस्लिम देशों पर ईरान ने हमला किया. इस हमले में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही हुई. इस बीच, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा को लेकर एक अहम समझौता हुआ है. दोनों देशों ने सुरक्षा से जुड़े एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस MoU पर सऊदी अरब के गृह मंत्री अब्दुलअजीज बिन सऊद बिन नायफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए.