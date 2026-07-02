/पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस अहम समझौते पर किए दस्तख़त, जानिए क्या है इसका मकसद

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Saudi Arabia Pakistan Agreement: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच करीब 3 महीनों तक युद्ध चला. इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई भी शहीद हो गए. उनके साथ तेहरान के कई सीनियर सैन्य कमांडर और अधिकारी भी शहीद हुए. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क गया. सऊदी अरब और UAE समेत कई मुस्लिम देशों पर ईरान ने हमला किया. इस हमले में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही हुई. इस बीच, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा को लेकर एक अहम समझौता हुआ है. दोनों देशों ने सुरक्षा से जुड़े एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस MoU पर सऊदी अरब के गृह मंत्री अब्दुलअजीज बिन सऊद बिन नायफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब के गृह मंत्री अब्दुलअजीज बिन सऊद बिन नायफ के एक बयान में कहा गया, "हमने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया और सुरक्षा क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर दस्तखत किए." उन्होंने कहा कि यह कदम सऊदी अरब और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती और लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों की गहराई को दिखाता है. इस दौरे के दौरान, पाकिस्तानी गृह मंत्री ने रियाद इलाके में मौजूद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर का दौरा किया.
समझौते का क्या है मकसद?
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था. इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. इस हमले के बाद पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए भारत पर हमला कर दिया. लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमले के नाकाम कर दिया है. दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक युद्ध चला. इस युद्ध के फौरन बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ. इस समझौते का मकसद यह था कि अगर दोनों में से किसी एक पर भी हमला होता है, तो दोनों देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे.
एक बार फिर दोनों के बीच समझौता
हालांकि, ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान पर सऊदी अरब की तरफ से ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का दबाव था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया. अब, मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ने के साथ दोनों देशों ने एक बार फिर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब सुरक्षा के मामलों में एक-दूसरे की मदद करेंगे.