Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस अहम समझौते पर किए दस्तख़त, जानिए क्या है इसका मकसद

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस अहम समझौते पर किए दस्तख़त, जानिए क्या है इसका मकसद

Saudi Arabia Pakistan Agreement: ईरान और अमेरिका युद्ध के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अहम समझौता हुआ है. सऊदी अरब के गृह मंत्री अब्दुलअजीज बिन सऊद बिन नायफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 02, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:34 PM IST
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस अहम समझौते पर किए दस्तख़त, जानिए क्या है इसका मकसद
Image Credit: सऊदी अरब के गृह मंत्री अब्दुलअजीज बिन सऊद बिन नायफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UAPA केस में बढ़ीं सलीम पिस्टल की मुश्किलें, दिल्ली पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड
muslim news51 min ago
2
India Bangladesh Cross Border Train Connectivity1 hr ago
3
Uttar Pradesh news2 hrs ago
4
muslim news6:05 AM IST
5
chhattigarh news5:46 AM IST