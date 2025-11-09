Advertisement
पाक-अफगान तनाव के बीच बलूचिस्तान में हिंसा भड़की, 9 की मौत और 2 का अपहरण

Pakistan News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव के बीच बलूचिस्तान में हिंसा भड़क उठी है. इस हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:02 PM IST

पाक-अफगान तनाव के बीच बलूचिस्तान में हिंसा भड़की, 9 की मौत और 2 का अपहरण

Pakistan News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से बलूचिस्तान में हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कलात, नसीराबाद और झाल मग्सी ज़िलों में अलग-अलग घटनाओं में नौ लोग मारे गए और दो अन्य का अपहरण कर लिया गया. इससे प्रांत की बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर उजागर हुई है.

डॉन के मुताबिक, सबसे क्रूर हमला कलात ज़िले के खलीकाबाद इलाके में हुआ, जहां अज्ञात बंदूकधारियों ने सरबुंद इलाके में गोलीबारी की, जिसमें आदिवासी नेता शाकिर सादुल्लाह लांगोव और उनके भाई शाकिर खैरुल्लाह लांगोव सहित चार लोगों की मौत हो गई. पाकिस्तान के प्रांतीय अर्धसैनिक बल, लेवीज़ के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अन्य दो पीड़ित मुहम्मद करीम और मुहम्मद जहीर थे. गोलीबारी के बाद हमलावर भाग गए, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

एक दूसरे हिंसक घटना में पंजगुर के शपिस्तान इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मुहम्मद जफर और मुहम्मद नईम नाम के दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. उनके शवों को स्थानीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि पुलिस अभी तक लक्षित हमले के पीछे के मकसद का पता नहीं लगा पाई है. यह अशांति नसीराबाद ज़िले तक फैल गई, जहां दो उत्खनन मशीन चालकों, आशिक अली मोहम्मद हसनी और शकील अहमद कोरई को नोटल पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर रबी नहर सूफी वाह के पास बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया. 

क्यों भड़क गई हिंसा
हथियारबंद लोग भागते समय भारी मशीनरी छोड़ गए. इसके बाद से कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लापता मज़दूरों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. कच्छी जिले में भी हिंसा भड़क उठी, जहां गोथ मिसरी खान में अज्ञात बंदूकधारियों ने अब्दुल कादिर कुर्द की गोली मारकर हत्या कर दी. इस बीच झाल मग्सी में, सोलंगी और वज़दानी मग्सी जनजातियों के बीच एक घातक भूमि विवाद गोलीबारी में बदल गया, जिसमें मुहम्मद बचल मग्सी की मौत हो गई.

क्यों मारी गई गोली
डॉन के अनुसार, झड़प के बाद तनाव कम करने के लिए अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया. इस उथल-पुथल को और बढ़ाते हुए, प्रमुख आदिवासी नेता सरदार हुसैन की दलबंदिन (चगाई ज़िले) में जिला मुख्यालय के पास अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रिंस फहद अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हत्या के मकसद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

