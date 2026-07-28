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POJK में अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च’ के दौरान फायरिंग, 14 प्रदर्शनकारियों की मौत की से मचा बवाल

POK Protest Casualty: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) का 'अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च' जारी है. प्रदर्शन से जुड़े लोगों का दावा है कि रावलकोट में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई और कई दीगर घायल हुए. आंदोलनकारी इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने और विरोध जारी रखने की बात कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 28, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:57 PM IST
POJK में अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च’ के दौरान फायरिंग, 14 प्रदर्शनकारियों की मौत की से मचा बवाल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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