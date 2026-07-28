/POJK में अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च’ के दौरान फायरिंग, 14 प्रदर्शनकारियों की मौत की से मचा बवाल

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POK Protest Casualty: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) का प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज का दमन भी जारी है. जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) की 'अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च' से जुड़े चश्मदीदों का दावा है कि सोमवार (27 जुलाई) की शाम रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कथित फायरिंग में कम से कम 14 लोग मारे गए और लगभग दो दर्जन दीगर घायल हो गए. इस प्रदर्शन में इससे पहले भी दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं.
जारी किए गए एक वीडियो में, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के मुख्य सदस्य इम्तियाज असलम ने कहा कि विरोध मार्च का काफिला चिनार चौक पहुंच गया था और रावलकोट में मकबूल भट शहीद चौक पर रात के लिए रुकने से पहले D-चौक की ओर बढ़ रहा था. असलम ने कहा, "आज, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने हमारे निर्दोष युवाओं पर गोलीबारी की. नतीजतन, हमारे 14 नौजवान शहीद हो गए हैं. उनमें आंदोलन के संस्थापक उमर नजीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नजीर भी शामिल हैं. दीगर शहीदों में खैगाला, कोटली शहर, टट्टापानी, बंजा-बासपुर, छोटा गाला और हवेली का एक-एक साथी शामिल है. कुल मिलाकर 14 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें हमारे दो बलूच दोस्त भी शामिल हैं। लगभग दो दर्जन दीगर लोग घायल हैं."
उन्होंने विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से इस मुद्दे को बैनुल-अकवामी स्तर पर उठाने की अपील की और आरोप लगाया कि ऑफिसर प्रदर्शनकारियों पर जुल्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करता हूं। राज्य घबराहट की स्थिति में है और नरसंहार का सहारा ले रहा है. कृपया पाकिस्तानी दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के सामने विरोध प्रदर्शन करें. लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रैलियां आयोजित करें."
असलम ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीजनों के लोगों से भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन करने का आग्रह किया. उन्होंने दावा किया कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे बातचीत करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने आगे कहा, "परिवहन की समस्याओं की वजह से हम अगले कुछ दिनों तक पैदल मार्च करेंगे. ईश्वर ने चाहा तो तीन-चार दिनों में हम शहीदों और शक्ति के शहर मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे. आज रात, 'अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च' अपना पहला पड़ाव मकबूल भट शहीद चौक पर करेगा." एक और चश्मदीद ने बताया कि प्रदर्शनकारी सफ़ेद झंडे लेकर रावलकोट के चांदनी चौक पहुंचे और ज़ोर देकर कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहे.
चश्मदीद ने कहा, "हमारे युवा 'अल्लाहु अकबर' के नारे लगाते हुए रावलकोट के चांदनी चौक पहुंच गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह! अल्लाह की कृपा और दया से हम यहां पहुंच गए हैं। कई लोग शहीद हुए हैं और इन बेरहम लोगों ने हमारा बहुत खून बहाया है. फिर भी, मैं मंच से की जा रही उन घोषणाओं का स्वागत करता हूं जिनमें सुरक्षा बलों से पीछे हटने का आग्रह किया जा रहा है। हम शांतिप्रिय लोग हैं और सफ़ेद झंडे लिए हुए हैं. कृपया पीछे हट जाएं; हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है."