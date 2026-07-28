/POJK में अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च’ के दौरान फायरिंग, 14 प्रदर्शनकारियों की मौत की से मचा बवाल

जारी किए गए एक वीडियो में, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के मुख्य सदस्य इम्तियाज असलम ने कहा कि विरोध मार्च का काफिला चिनार चौक पहुंच गया था और रावलकोट में मकबूल भट शहीद चौक पर रात के लिए रुकने से पहले D-चौक की ओर बढ़ रहा था. असलम ने कहा, "आज, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने हमारे निर्दोष युवाओं पर गोलीबारी की. नतीजतन, हमारे 14 नौजवान शहीद हो गए हैं. उनमें आंदोलन के संस्थापक उमर नजीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नजीर भी शामिल हैं. दीगर शहीदों में खैगाला, कोटली शहर, टट्टापानी, बंजा-बासपुर, छोटा गाला और हवेली का एक-एक साथी शामिल है. कुल मिलाकर 14 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें हमारे दो बलूच दोस्त भी शामिल हैं। लगभग दो दर्जन दीगर लोग घायल हैं."