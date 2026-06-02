इंटरनेट तक संभाल नहीं पा रहा पाकिस्तान, सीनेट में सरकार की हुई किरकिरी

Pakistan News: पाकिस्तान की एक सीनेट सब-कमेटी ने इंटरनेट की खराब होती हालत और टेलीकॉम साइट्स से फ्यूल चोरी पर चिंता जताई है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इन वजहों से पिछले 11 महीनों में देश के लगभग 16 फीसद सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ा है. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट के मुताबिक, सोमवार को सूचना और प्रौद्योगिकी पर बनी सीनेट स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि पिछले 11 महीनों में चोरी और तोड़फोड़ की 9,200 से ज़्यादा घटनाओं ने देश के लगभग 16 प्रतिशत सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित किया है.

डॉन के मुताबिक, सिंध में 31 जिलों में फ्यूल चोरी के सबसे ज़्यादा 3,938 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद पंजाब का नंबर आता है, जहां 38 जिलों में 2,827 घटनाएं हुईं. खैबर पख्तूनख्वा में 25 जिलों में 1,668 घटनाएं रिपोर्ट की गईं, जबकि बलूचिस्तान में 26 जिलों में 716 घटनाएं सामने आईं. ब्रीफिंग के दौरान, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) के अधिकारियों ने बताया कि लगातार बिजली कटौती के कारण बैकअप बैटरियां तेज़ी से खत्म हो रही हैं और लोकल जेनरेटर भी जवाब दे रहे हैं, जिससे सर्विस की निरंतरता बुरी तरह प्रभावित हुई है.

डॉन ने आगे बताया कि लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता बनाने के लिए, PTA ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी (NEPRA) और बिजली विभाग से संपर्क किया है, ताकि ज़रूरी टेलीकॉम नोड्स के लिए समर्पित प्राथमिकता वाले पावर फीडर हासिल किए जा सकें और स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर लगाने का काम तेज़ किया जा सके. इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सब-कमेटी ने संबंधित विभागों को चोरी के ज़्यादा मामलों वाले इलाकों (हॉटस्पॉट) की पहचान करने का निर्देश दिया और ज़िला व प्रांतीय अधिकारियों को शिकायतों पर कानून के तहत सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कमेटी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंटरनेट एक्सेस को 'ज़रूरी सेवाओं' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए. इसलिए, उसने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि वे फ्यूल चोरी को रोकने के लिए तुरंत सुरक्षा उपाय लागू करें, ताकि पाकिस्तान के कनेक्टिविटी मानकों को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके.

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पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक नियंत्रण के कारण अक्सर इंटरनेट बंद होने और इंटरनेट की गति धीमी होने (थ्रॉटलिंग) की खबरें आती रहती हैं. अतीत में भारी बारिश के कारण भी इंटरनेट सेवाओं में रुकावटें आई हैं, जिससे बड़े शहरों में इंटरनेट की धीमी गति, ब्राउज़िंग स्पीड न मिलने, कनेक्शन टूटने और ऑनलाइन सेवाओं के बंद होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है. पिछले साल अगस्त में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर चिंता जताई थी और पाकिस्तानी अधिकारियों से बार-बार अपील की थी कि वे इंटरनेट बंद करने से बचें. इंटरनेट बंद होने से लोगों की आवाजाही और समय पर जानकारी के प्रवाह में रुकावट आती है. जैसा कि बलूचिस्तान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान देखने को मिला था.

इनपुट- (ANI)