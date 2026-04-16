पाकिस्तान के दो चेहरे एक साथ दो बड़े मिशन पर निकले; क्या ये कोई मजबूरी है या नई चाल?

नई दिल्ली: पाकिस्तान इस वक़्त डबल मिशन पर है. पाकिस्तान के दो बड़े चेहरे-पीएम शहबाज़ शरीफ़ और आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर, एक ही मुल्क के दो लीडर. दो अलग अलग मुल्कों के दौरे पर और दोनों का मक़सद और मिशन भी अलग अलग है, एक अपने मुल्क की मईशत को लेकर सऊदी अरब पहुंचे हैं, और दूसरे अमेरिका का सफ़ीर बन कर ट्रंप का परवाना लेकर ईरान गये हैं. दोनों की टाईमिंग तो एक है, लेकिन मिशन डबल है.

शहबाज़ क्यों गए रियाद ?

शहबाज़ शरीफ़ का 15 से 18 अप्रैल तक तीन रोज़ा सऊदी दौरा पूरी तरह से इकोनॉमिक लाइफलाइन पर टिका है, क्योंकि पाकिस्तान को इस साल 25 अरब डॉलर का फॉरेन कर्ज चुकाना है, और बिना सऊदी की गारंटी के आईएमएफ उसे फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है. इस दौरे का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब के साथ 5 अरब डॉलर के इनवेस्टमेंट पैकेज को फाइनल करने पहुंचे हैं जिसमें माइनिंग प्रोजेक्ट और भारी-भरकम रिफाइनरी में सऊदी हिस्सेदारी शामिल है.

डिफेंस डील की बात करें तो खबर पक्की है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सीक्रेट डिफेंस समझौते पर मुहर लग सकती है जिसके तहत पाकिस्तान अपनी शाहीन मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन प्रोग्राम सऊदी अरब को दे सकता है, और बदले में उसे एडवांस सर्विलांस सिस्टम और कैश मिलेगा. सऊदी अरब अपनी सेक्योरिटी के लिए अब पूरी तरह अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल एक्सपर्ट्स की मदद से अपना डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है. इसी सौदेबाजी के लिए शहबाज़ ने रियाद में डेरा डाला है.

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आसिम मुनीर इसलिए पहुंचे हैं तेहरान

दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर का ईरान दौरा किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है, क्योंकि वो तेहरान में सिर्फ पाकिस्तान के जनरल बनकर नहीं, बल्कि पूरे इस्लामिक ब्लॉक के नुमाइंदे बनकर गए हैं, ताकि मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम के बीच एक परमानेंट सीज़फायर डील करवाई जा सके. आसिम मुनीर का असली मक़सद ईरान को इस बात पर राज़ी करना है कि ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए सऊदी अरब और अमेरिका के ठिकानों पर हमले बंद करे, क्योंकि अगर ईरान इजरायल या ईरान अमेरिका जंग फैली तो उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा. आसिम मुनीर तेहरान को ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर ईरान अमन का रास्ता चुनता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर ईरान पर लगे सैंक्शन्स को हटाने के लिए ग्लोबल लेवल पर lobbying करेंगे. अगर ये सीज़फायर डील कामयाब रहती है तो पाकिस्तान को ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी राहत मिल सकती है, जिसे अमेरिका के डर से पाकिस्तान ने अब तक ठंडे बस्ते में डाल रखा था.

3.5 अरब डॉलर का कर्ज़ पाकिस्तान के गले की फांस

इन दोनों दौरों की टाइमिंग को देखिए तो समझ आता है कि ईरान जंग से सबसे ज़्यादा मुशकिल दौर पाकिस्तान के लिए आया है. अरब ममालिक की वजह से न तो खुल कर ईरान का साथ दे पा रहा है, और न खुल कर अरब मुल्कों पर ईरानी हमलों की मज़म्मत कर पा रहा है. इसी पसोपेश में यूएई ने 3.5 अरब डॉलर का कर्ज़ इसी महीने चुकाने की पाकिस्कान को डेडलाइन दे दी है. तो वहीं 6 करोड़ शिया मुसलमानों ने जंग के फैलने की सूरत में खुल कर ईरान की हिमायत का एलान किया है. ग्राउंड ऑपरेशन के इम्कान के बीच शिया बलूच लड़ाकों और पाकिस्तान में मौजूद फ़ातमयून और ज़ैनबयून जैसी तंज़ीमों ने ईरान जाने का एलान कर दिया था. इसीलिए पाकिस्तान को मिडिएशन और सऊदी अरब से डील करने पर मजबूर होना पड़ा है, ताकि उसका अंदरूनी ख़लफ़िशार और खाली खजाना दोनों संभल जाएं.



मजबूरी ही सही लेकिन जंग रोकना चाहता है पाकिस्तान

हालांकि सऊदी अरब -पाकिस्तान की डिफेंस डील पिछले साल सितंबर में ही हो गई थी. इस डील के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, लेकिन डील सिर्फ़ क़ागज़ों में ही हुई थी. अब ताज़ा हालात के बाद शहबाज़ शरीफ़ के सऊदी अरब दौर से ठीक पहले इस डील को अमली जामा पहनाया गया, जैसे ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 13 हजार फ़ौजी भेजे, वैसे ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर का एक्सट्रा फंड देने का एलान कर दिया. ये फ़ंड इसी हफ़्ते के आख़िर में पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो जाएंगे.

उधर आसिम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तानी डेलीगेशन की ईरानी डेलिगेशन के साथ हुई मीटिंग के बाद ईरानी टीम ज़रूरी रिव्यू करेगी और फिर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के अगले राउंड के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा. ईरानी न्यूज़ एजेंसी तसनीम के मुताबिक़ लेबनान में सीज़फ़ायर, अगले राउंड की बातचीत के लिए, ईरान के फ़ैसले के लिए एक पॉज़िटिव सिग्नल होगा. साथ ही ईरान ने पाकिस्तानी डेलिगेशन से कहा है कि अमेरिका को बातचीत के लॉजिकल फ्रेमवर्क पर अमल करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मांग करके या सीज़फ़ायर से पहले किए गए वादों को तोड़कर बातचीत के प्रोसेस में रुकावट डालने से बचना चाहिए.

यानी मजबूरी ही सही पाकिस्तान जंग रोकना भी चाहता है, और गल्फ़ के मुस्लिम मुल्कों से अपने रिश्ते मज़बूत भी करना चाहता है. आसिम मुनीर का ईरान दौरा और शहबाज़ शरीफ़ का सऊदी अरब दौरा तो यही कहता है. अमेरिका के ईरान से रिश्ते जंग में तब्दील हो चुके हैं, तो सऊदी अरब का अमेरिका से भरोसा उठ चुका है. ऐसे में पाकिस्तान पर मुस्लिम मुल्क कितने दिनों तक भरोसा कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है.

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