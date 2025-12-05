आसिम मुनीर का हुआ प्रमोशन, शहबाज शरीफ ने CDF के पद पर किया नियुक्त

Pakistan CDF Asim Munir: पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर के कार्य अवधि और पदों में बढ़ोतरी की गई है. पाकिस्तान सरकार ने आसिम मुनीर को आधिकारिक तौर पर पांच साल के लिए पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद्द पर नियुक्त किया है. साथ ही वह चीफ ऑफ आर्मी का पद्द भी संभालेंगे. पाकिस्तान सेना में पहली बार किसी को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद्द पर नियुक्त किया गया है.

दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद पर नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को समरी पेश किया था. इसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार (4 दिसंबर) को शहबाज शरीफ की समरी को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद पर नियुक्त कर दिया गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की संविधान में बदलाव किया. पाकिस्तानी पार्लियामेंट में 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया गया, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना में CDF का पोस्ट बनाने का प्रवधान किया गया है. इस संशोधन के लगभग एक महीने बाद आसिम मुनीर को CDF बनाया गया है.

पाकिस्तानी सेना के CDF आसिम मुनीर पिछली बार तब चर्चा में आए जब उन्होंने एक भाषण में हिंदुस्तान के खिलाफ विवादित बयान दिया. इस बयान में आसिम मुनिर ने टू नेशन थ्यूरी का जिक्र किया और संप्रदायिक बयान दिए. इसी बयान के बाद जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरण घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया. इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमला किया. चार दिनों तक दोनों देशों के बीच संघर्ष के बाद सीजफायर हो गया. हालांकि भारत इस बात को कई बार दोहराया कि सीजफायर नहीं हुई है.