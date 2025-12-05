Advertisement
Pakistan ने दिखाया बड़ा दिल, अब यूएन कर सकेगा अफगानिस्तान की मदद

Pakistan News: पाकिस्तान ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए यूएन को बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान की मदद करने की इजाजत दे दी है. ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 05, 2025, 08:03 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तान ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को अफ़ग़ानिस्तान तक राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति दे दी है. यह राहत सामग्री उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के दो सीमा चेकपोइंट पर भेजी जाएगी. इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ़ से आधिकारिक पत्र जारी किया गया है.

क्यों भेजी जा रही है मदद

सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अफ़ग़ानिस्तान में ज़रूरी राहत सामग्री समय पर पहुंच सके, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां वहां लगातार राहत कामों में लगी हुई हैं.

मंत्रालय ने यह पत्र अफ़ग़ान ट्रांज़िट ट्रेड के महानिदेशक और फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (FBR) के मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस को लिखा है, जिसमें उन्हें फैसले की जानकारी दी गई है. मंत्रालय के मुताबिक, विदेश मंत्रालय की सिफ़ारिश पर यह मंजूरी दी गई है, ताकि मानवीय संगठनों को अफ़ग़ानिस्तान में ज़रूरी खाने का सामान और दूसरी सहायता पहुंचाने में सुविधा मिल सके.

क्या सामान भेजा जा रहा है

पत्र में कहा गया है कि मानवीय आधार पर सिर्फ़ 143 संयुक्त राष्ट्र (UN) कंटेनरों को चमन और तोरखाम बॉर्डर से अफ़ग़ानिस्तान में घुसने की इजाजत दी गई है. सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि UNICEF, वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम (WFP) और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड (UNFPA) के कंटेनरों की चरणबद्ध क्लियरेंस की जाए और राहत कार्य को प्राथमिकता दी जाए.

तीसरे फेज में पहुंचेगा पढ़ाई का सामान

सरकारी आदेश के मुताबिक, जिन कंटेनरों में दवाइयां और मेडिकल उपकरण हैं, उन्हें पहले फेज में क्लियर किया जाएगा. इनके बाद तीसरे फेज में छात्रों और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक किट वाले कंटेनरों की क्लियरेंस शुरू होगी. गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं. कुछ महीनों पहले ही दोनों मुमालिक के बीच गोलाबारी भी हुई थी. जिसमें, कई लोगों की जान भी गई थी. ये अटैक अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान हुए थे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

