बलूचिस्तान में पाकिस्तान का दमन; विरोध की आवाज दबाई, महीने में तीसरी बार इंटरनेट बंद
Internet Shutdown in Balochistan: बलूचिस्तान में एक महीने में तीसरी बार इंटरनेट बंद कर दिया गया है. इससे आम लोगों की ज़िंदगी, कारोबार और आवाजाही प्रभावित हुई है. मानवाधिकार समूहों ने इसे बुनियादी अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि यह विरोध की आवाज दबाने की साजिश है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:29 PM IST

Balochistan News Today: बलूचिस्तान के लोगों को एक बार फिर इंटरनेट बंद होने की मार झेलनी पड़ी है. पिछले एक महीने में तीसरी बार थ्रीजी और 4G सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है. मानवाधिकार समूहों ने इसे बुनियादी अधिकारों पर हमला बताते हुए इसकी निंदा की है. उनका कहना है कि इंटरनेट बंद कर लोगों को दुनिया से काट देना मानवता के खिलाफ है. बलूचिस्तान के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसका उद्देश्य प्रांत में चल रहे विरोध और मानवाधिकार मुद्दों को दबाना है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे "सूचना पाने के अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण सभाओं के अधिकार पर हमला" करार दिया है. संगठन ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट बलूचिस्तान में कई लोगों की जिंदगी और रोजगार चलाने का सबसे बड़ा जरिया है. वहीं, एक स्थानीय कार्यकर्ता युसरा ने बताया कि इंटरनेट बंद होने से न सिर्फ संवाद बाधित होता है, बल्कि छोटे आयोजनों और व्यवसायों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है. उन्होंने कहा, "जब भी हम किसी आयोजन के लिए निकलते हैं, वहां पहुंचते ही इंटरनेट बंद कर दिया जाता है. सुरक्षा के नाम पर असल मकसद लोगों को दुनिया से कट करना है."

रिपोर्ट के मुताबिक, 5 सितंबर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने "कानून-व्यवस्था और धार्मिक जुलूसों" का हवाला देकर सेवाएं बंद कर दीं. इससे पहले अगस्त में भी इसी तरह की बंदिशें लगाई गई थीं, जिससे 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहुंच इंटरनेट से कट गई थी. बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इंटरनेट बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद 30 अगस्त को फिर सेवाएं बंद कर दी गईं.

स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता युसरा ने कहा, "इंटरनेट बंद कर आम लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया गया है. छात्रों की पढ़ाई, व्यापार और रोजमर्रा की जरूरतें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं. सरकार को अगर सुरक्षा का हवाला देना है तो पहले सुनिश्चित करें कि इससे लोगों की ज़िंदगी बाधित न हो."

यह घटना न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीर चेतावनी है. इंटरनेट तक पहुंच को बुनियादी अधिकार मानते हुए कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बार-बार लगाई जा रही बंदिशों का खत्म किया जाए और लोगों को बिना डर के अपनी आवाज उठाने की आजादी दी जाए. हालिया कुछ माह में जिस तरह से बलोच लोगों को संदिग्ध तरीक से गायब करने के आरोप पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों पर लगते रहे हैं और उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है. इंटरनेट बंद करने के फैसले इसी कदम से जोड़कर देखा जा रहा है.  

यह भी पढ़ें: ग़ज़ा में भूखमरी-कत्लेआम की तस्वीरें हटा रहा Google; 45 मिलिनय डालर लेकर इजराइल के साथ फैला रहा झूठ!

 

