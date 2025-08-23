बलूचिस्तान में पाक फौज कर रही है अत्याचार, मानवाधिकार संगठन ने लगाए संगीन इल्जाम

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना अत्याचार कर रही है. इस बीच, मानवाधिकार संगठन बलूच यकजेहती समिति ने शनिवार को पाकिस्तानी अधिकारियों पर बलूचिस्तान में राजनीतिक सक्रियता को दबाने के लिए देश के कानून का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. यह टिप्पणी शुक्रवार को क्वेटा की एक अदालत द्वारा बीवाईसी के मुख्य आयोजक महरंग बलूच और शाह जी, बेबू, गुलज़ादी और बिबगर सहित अन्य नेताओं को 15 दिनों की और हिरासत में भेजने के आदेश के बाद आई है, जिसकी कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखी आलोचना की है.

बीवाईसी ने एक बयान में कहा, "एक बार फिर बलूच यकजेहती समिति के नेतृत्व को बिना किसी कारण या सबूत के हिरासत में रखा गया है. पाकिस्तान में राजनीतिक सक्रियता को दबाने के लिए कानून को व्यवस्थित रूप से हथियार बनाया गया है. न्यायपालिका अप्रभावी हो गई है और कानूनी व्यवस्था मज़ाक बन गई है."

अधिकार संस्था के मुताबिक, महरंग और अन्य बीवाईसी नेताओं को बिना सबूत के लगातार निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने उन्हें जेल भेजकर कानून और न्याय के सिद्धांतों का गला घोंट दिया है. फैसले की निंदा करते हुए इसने ज़ोर देकर कहा कि न्यायपालिका के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बलूचों के लिए न कोई कानून है, न कोई न्याय, और न ही कोई कार्यशील न्यायपालिका, सिर्फ़ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी से हथियार बनाए गए कागज़ी टुकड़े हैं.

इसने कहा कि राज्य की दमनकारी नीति के तहत बीवाईसी के नेतृत्व को 15 दिनों की हिरासत में रखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में राजनीतिक आवाज़ों को दबाने के लिए अपने सबसे असंवैधानिक उपायों का सहारा ले रहा है. इस बात पर ज़ोर देते हुए कि जिस तरह बलूचिस्तान सरकार पाकिस्तानी सेना के आदेश पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करती है, उसी तरह बीवाईसी ने ज़ोर देकर कहा कि न्यायपालिका भी पाकिस्तान के एजेंडे के साथ जुड़ गई है, न्याय को नकार रही है और सक्रियता को अपराध बना रही है.

इसने आगे कहा कि प्रांतीय सरकार और अदालतें, दोनों ही पाकिस्तानी सेना के इशारे पर काम करती हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना जारी रखती हैं. बीवाईसी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से यह समझने का आह्वान किया कि बलूचिस्तान में बढ़ते मानवाधिकार हनन के खिलाफ उनके आंदोलन को गिरफ्तारी या उसके नेतृत्व को हिरासत में लेकर खत्म नहीं किया जा सकता. यह एक जन आंदोलन है, जिसकी जड़ें जनता में गहराई से हैं. अगर राज्य वास्तव में बलूचिस्तान में आक्रोश और शत्रुता को समाप्त करना चाहता है, तो उसे पहले चल रहे नरसंहार को रोकना होगा.

इनपुट-IANS