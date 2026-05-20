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Zee SalaamMuslim WorldPak News: सना यूसुफ मर्डर केस में ऐतिहासिक फैसला, ‘सनकी आशिक’ उमर हयात को फांसी

Pak News: सना यूसुफ मर्डर केस में ऐतिहासिक फैसला, ‘सनकी आशिक’ उमर हयात को फांसी

Pakistan News: इस्लामाबाद की एक अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ़ की हत्या के मामले में आरोपी उमर हयात को मौत की सज़ा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 20 लाख पाकिस्तानी रुपये मुआवजा देने और अन्य धाराओं में 21 साल की अतिरिक्त जेल की सज़ा भी दी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 20, 2026, 01:52 PM IST

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Pak News: सना यूसुफ मर्डर केस में ऐतिहासिक फैसला, ‘सनकी आशिक’ उमर हयात को फांसी

Pakistan News: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की हत्या कर दी गई थी. एक अदालत ने इस हत्या के मामले में शामिल आरोपी उमर हयात को मौत की सजा सुनाई है. 19 मई को जिला और सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी को सना यूसुफ़ के परिवार को 20 लाख पाकिस्तानी रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. इसके अलावा अदालत ने डकैती और अन्य अपराधों के तहत उमर हयात को कुल 21 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई है.

दरअसल, पिछले साल लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ़ की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर बढ़ती सनक और पीछा करने जैसी घटनाओं को लेकर गंभीर बहस शुरू हो गई थी. मामले की जांच के दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया था कि आरोपी उमर हयात लंबे समय से सना यूसुफ से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था. सोशल मीडिया के जरिए वह लगातार सना से बात करना चाहता था, लेकिन सना ने उसे कई बार मना कर दिया था.

घटना को ऐसे दिया अंजाम
पुलिस के मुताबिक आरोपी इस इनकार को स्वीकार नहीं कर पाया और धीरे-धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ता गया. घटना के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते हुए इस्लामाबाद के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी ने बताया था कि आरोपी सना यूसुफ के घर तक पहुंच गया था और वहां कई घंटों तक इंतजार करता रहा. उन्होंने कहा था, “उमर हयात करीब सात से आठ घंटे तक सना यूसुफ़ के घर के आसपास मौजूद रहा. जब उस दिन भी सना ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, तो उसने हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया.”

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आरोपी ने सना को मारी थी गोली
पुलिस के मुताबिक, आरोपी घर में घुसा और सना यूसुफ को दो गोलियां मार दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अदालत के इस फैसले को पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर उत्पीड़न के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली. कई लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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