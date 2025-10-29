Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2980262
Zee SalaamMuslim World

आंखों के सामने बेटे को छलनी होते देखा…, अब कोर्ट ने हत्यारे पाक सैनिक की फांसी को उम्रकैद में बदला

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिक रोज़ाना अत्याचार करते हैं. वे युवाओं का अपहरण करते हैं और फिर उनकी हत्या कर देते हैं. ऐसे ही एक सैनिक ने एक बार एक छात्र की उसके माता-पिता के सामने हत्या कर दी थी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:29 PM IST

Trending Photos

आंखों के सामने बेटे को छलनी होते देखा…, अब कोर्ट ने हत्यारे पाक सैनिक की फांसी को उम्रकैद में बदला

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक सेना के एक जवान ने स्टूडेंट हयात बलूच को उसके माता-पिता के सामने ही हत्या कर दी थी. इस मामले में फ्रंटियर कॉर्प्स के सैनिक शदीउल्लाह की मौत की सज़ा दी गई थी. लेकिन आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया. कोर्ट ने एक सैनिक की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने दो-एक के बहुमत से शदीउल्लाह की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया.

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हयात बलूच की 13 अगस्त 2020 को तुर्बत के अबसार इलाके में हत्या कर दी गई थी. एफसी के जवान शदीउल्लाह ने उसके माता-पिता के सामने उसे आठ गोलियां मारी थीं. हयात बलूच की नृशंस हत्या ने बलूचिस्तान में राज्य के दमन के खिलाफ आक्रोश पैदा कर दिया, जो आज भी इस क्षेत्र में विभिन्न रूपों में जारी है. बलूचिस्तान में कई विरोध प्रदर्शनों और यदा-कदा न्यायिक हस्तक्षेपों के बावजूद राजनीतिक कार्यकर्ताओं की न्यायेतर हत्याएं और जबरन गुमशुदगी की घटनाएं रुकी नहीं हैं.

द बलूचिस्तान पोस्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिस समय हयात बलूच की हत्या हुई थी, उसी दौरान सैकड़ों युवा बलूच पुरुषों की हत्या कर दी गई थी, जिसे अधिकारी मुठभेड़ कहते हैं. बलूच युवाओं का अपहरण कर उनकी हत्या करने और फिर उनके शवों को वीरान इलाकों में फेंकने की यह प्रथा आज भी जारी है. अधिकारी, धमकी और बल प्रयोग के ज़रिए, राज्य द्वारा की जा रही ऐसी हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को चुप कराते रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में संगीन इल्जाम
रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत में सुनाए गए फैसले बलूचिस्तान में ज़मीनी स्तर पर शायद ही कभी न्याय में तब्दील होते हैं. शक्तिशाली संस्थाएं हथियारों के बल पर बलूच लोगों पर अपनी इच्छा थोपती रही हैं. न्यायिक न्याय के अभाव के बावजूद, लोग बलूचिस्तान में हयात बलूच और अनगिनत अन्य लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे. 23 अक्टूबर को एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वॉड द्वारा कम से कम दो बलूच युवाओं की न्यायेतर हत्या कर दी गई.

मानवाधिकार ने क्या कहा?
मानवाधिकार संस्था बलूच यकजेहती समिति ने बताया कि पंजगुर जिले के पारूम क्षेत्र के निवासी और 20 साल के मजदूर ज़हूर बलूच का 20 अक्टूबर की तड़के एक सरकारी समर्थित मौत के दस्ते ने जबरन अपहरण कर लिया. चश्मदीदों का हवाला देते हुए, मानवाधिकार संस्था ने बताया कि अपहरणकर्ता एक सर्फ वाहन में आए और ज़हूर को उसके घर से ले गए. अगली सुबह उसका क्षत-विक्षत शव मिला, जिससे उसकी न्यायेतर हत्या की पुष्टि हुई.

पाक फौज ले रही है लोगों की जान
बीवाईसी ने कहा, "यह दुखद घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बलूच आबादी को निशाना बनाकर जबरन गायब करने और न्यायेतर हत्याओं के एक व्यवस्थित अभियान का हिस्सा है. ज़हूर की मौत बलूचिस्तान में लगातार व्याप्त भय के माहौल को दर्शाती है, जहां युवाओं का नियमित रूप से अपहरण किया जाता है और उन्हें बेरोकटोक मार दिया जाता है."

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan NewsBaloch student killing

Trending news

Raghunathpur Assembly Constituency
क्या अयोध्या से भी ज्यादा शुभ है ओसामा का 108 नंबर का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र?
Yogi Adityanath Osama Shahab Remark
योगी ने आतंकवादी लादेन से की ओसामा की तुलना; तो क्या 99 भाइयों को मार चुके हैं...'
Pakistan Taliban tension
टूट गया सब्र का बांध! अब तालिबान को सबक सिखाने की तैयारी में पाकिस्तान
Asaduddin Owaisi
हम चूहों का नहीं करते शिकार; दिल्ली में बैठी है 'घुसपैठी',Owaisi का BJP पर बड़ा हमला
Jamia Millia Islamia
ऐसे बनी थी Jamia Millia Islamia, अंग्रेजों के जबरदस्त दबाव के बाद रखी गई थी नीव
Tejashwi Yadav
Owaisi के मुसलमान डिप्टी CM वाले बयान पर क्या बोले Tejaswi Yadav?
Babri Masjid
Babri Masjid से जुड़े पोस्ट पर लगा था NSA; अब SC से मोहम्मद फैयाज को लगा बड़ा झटका
Taj Story
फिल्म 'Taj Story' के खिलाफ HC में याचिका, इन चीजों पर उठाए गए सवाल
Jamiat Ulema e Hind
धर्म देखे बिना बाढ़ मुतास्सिरों का घर बना रही है जमीयत, 15 मकानों का काम शुरू
Pakistan
क्यों फेल हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान पीस टॉक, क्या फिर भिड़ेंगे दोनों देश?