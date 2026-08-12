/ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की एंट्री! तेहरान पहुंचे नकवी, क्या अब थमेगा महासंग्राम?

राज्य चुनें
Iran US Conflict Pakistan Mediation: ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से टकराव चल रहा है. दुनिया भर के देश इस टकराव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, फिर भी दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि अमेरिका ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है. इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी 11 अगस्त को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने एक कूटनीतिक जराए के हवाले से बताया कि नकवी ईरानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगे. लेकिन, शुरुआती रिपोर्टों के समय, पाकिस्तान या ईरान की ओर से उनकी यात्रा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. नक़वी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान, कतर और कुछ अन्य खाड़ी देशों की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले, ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने भी अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया था. दोनों देशों के बीच इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव को कम करना और कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं का पता लगाना है.
होर्मुज पर नहीं बन रही है बात
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में होर्मुज एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है. 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने समुद्री रास्ते के इस अहम हिस्से को असल में बंद कर दिया था. इस टकराव से पहले दुनिया की समुद्री रास्ते से होने वाली तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था. होर्मुज में जारी इस गतिरोध का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ रहा है. ईरान का कहना है कि अमेरिका को कुछ हरकतें बंद करनी होंगी, जिनमें उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी भी शामिल है. तभी तेहरान होर्मुज को फिर से खोलने पर विचार करेगा.
बाब अल-मंडेब में हूतियों का हमला
वहीं, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों नेबाब अल-मंदेब स्ट्रेट में एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया. अधिकारियों ने बताया कि जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं. हमले में लोगों के हताहत होने की खबरें हैं, हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या और पीड़ितों की राष्ट्रीयता के बारे में अलग-अलग जानकारी मिल रही है. हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करके लाल सागर के बंदरगाह शहर मोचा और मध्य प्रांत मारिब को भी निशाना बनाया.