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ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की एंट्री! तेहरान पहुंचे नकवी, क्या अब थमेगा महासंग्राम?

Iran US Conflict Pakistan Mediation: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी 11 अगस्त को तेहरान पहुंचे. उनका यह दौरा दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिशों से जुड़ा है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 12, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:24 AM IST
ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की एंट्री! तेहरान पहुंचे नकवी, क्या अब थमेगा महासंग्राम?

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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