/ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की एंट्री! तेहरान पहुंचे नकवी, क्या अब थमेगा महासंग्राम?

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने एक कूटनीतिक जराए के हवाले से बताया कि नकवी ईरानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगे. लेकिन, शुरुआती रिपोर्टों के समय, पाकिस्तान या ईरान की ओर से उनकी यात्रा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. नक़वी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान, कतर और कुछ अन्य खाड़ी देशों की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले, ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने भी अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया था. दोनों देशों के बीच इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव को कम करना और कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं का पता लगाना है.