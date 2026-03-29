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आतंक का अड्डा बना पाकिस्तान; US रिपोर्ट ने भारत के आरोपों पर लगाई मुहर

US Report on Pakistan Terror Groups: पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर भारत के जरिये किए जा रहे दावे की एक अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट ने पुष्टि करते हुए बड़ा खुलासा किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अब भी कई आतंकी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, जो भारत और कश्मीर को निशाना बनाते हैं. दशकों के अभियानों के बावजूद ये नेटवर्क खत्म नहीं हुए, जिससे पाकिस्तान की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:45 AM IST

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आतंक का अड्डा बना पाकिस्तान; US रिपोर्ट ने भारत के आरोपों पर लगाई मुहर

Pakistan Terror Organisations: दुनिया के सामने बार-बार सफाई देने वाला पाकिस्तान एक बार फिर कठघरे में खड़ा नजर आ रहा है. आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के दावे करने वाला यह देश अब खुद एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में बेनकाब हो गया है. अमेरिका की एक अहम संसदीय रिसर्च रिपोर्ट ने पाकिस्तान की उस सच्चाई को उजागर कर दिया है, जिस पर भारत लंबे समय से सवाल उठाता रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकवाद आज भी पल रहा है.

अमेरिकी संसद की रिसर्च यूनिट, अमेरिकन कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की हालिया रिपोर्ट ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अब भी कई आतंकी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, खासकर वे संगठन जो भारत और जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल-मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन पाकिस्तान की जमीन पर एक्टिव हैं और भारत की सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं.

इस रिपोर्ट को साउथ एशिया के एक्सपर्ट के. एलन क्रोनस्टाड्ट ने तैयार किया है, जिसका मकसद अमेरिकी सांसदों को इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति से अवगत कराना है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवादी संगठनों का केंद्र रहा है, जिनमें से कई 1980 के दशक से एक्टिव हैं. हालांकि पाकिस्तान ने इन संगठनों के खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाने और नीतियां बनाने का दावा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि इनका पूरी तरह सफाया नहीं हो सका है.

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रिपोर्ट में आतंकी संगठनों को पांच अलग-अलग कैटेगरियों में बांटा गया है, जिनमें ग्लोबल, अफगानिस्तान-सेंट्रिक, इंडिया (कश्मीर)-सेंट्रिक, डोमेस्टिक और सेक्टेरियन (खासतौर पर एंटी-शिया). ग्लोबल संगठनों में अल कायदा, भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत का नाम शामिल है. वहीं अफगानिस्तान से जुड़े संगठनों में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का जिक्र किया गया है.

इसके अलावा, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव संगठनों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जैश अल-अदल को शामिल किया गया है. सांप्रदायिक संगठनों में सिपह-ए-सहाबा पाकिस्तान और लश्कर-ए-झांगवी का नाम भी सामने आया है, जो खासतौर पर शिया समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए जाने जाते हैं.

रिपोर्ट पाकिस्तान के दावों पर भी सवाल खड़े करती है. इसमें कहा गया है कि साल 2014 में लागू की गई राष्ट्रीय कार्ययोजना का मकसद देश में सभी हथियारबंद मिलिशिया को खत्म करना था. इसके बावजूद बड़े सैन्य अभियान, हवाई हमले और हजारों खुफिया ऑपरेशन चलाने के बाद भी ये आतंकी संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए हैं. कई ऐसे संगठन, जिन्हें अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, आज भी पाकिस्तान में एक्टिव बताए जा रहे हैं.

हालांकि रिपोर्ट यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद से अछूता नहीं रहा है. समय-समय पर होने वाली आतंकी घटनाएं इसका उदाहरण हैं. साल 2003 के बाद से वहां आतंकी हमलों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे वह दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हो गया है. लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जमीन से आतंक का जाल खत्म न होना एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख पर लगातार चोट कर रहा है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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