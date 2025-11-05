आप सिख नहीं हिंदू हैं; 'प्रकाश पर्व' पर भी पाक की नापाक करतूत, 14 जायरीन को वाघा बॉर्डर पर रोका

Wagah Border News Today: गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बुधवार (5 नवंबर) को दुनियाभर में पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है. भारतीय जायरीन का एक दल गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन जायरीनों की एंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, भारत से 2,100 जायरीनों पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन 14 भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान में एंट्री देने से मना कर दिया गया. बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन लोगों को वापस लौटा दिया. पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनसे कहा कि "आप सिख नहीं हिंदू हैं. इसलिए आपको एंट्री की इजाजत नहीं दी जा सकती है."

पाकिस्तानी अधिकारियों ने जिन भारतीय नागरिकों को लौटाया, वे सभी सिंधी समुदाय से है. उन सभी की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली. यह सभी लोग पाकिस्तान स्थित गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान ननकाना साहिब में होने वाले समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे. सभी लोगों के पास भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी भी थी. पाकिस्तान ने भी लगभग इतने ही लोगों के लिए यात्रा दस्तावेज जारी किए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान मंगलवार (5 नवंबर) को करीब 1,900 जायरीनों ने वाघा बॉर्डर पार किया. पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान मई में इसे बंद कर दिया गया था. मई के बाद पहली वाघा बॉर्डर खोला गया था और जायरीनों का यह जत्था पहला था. हालांकि, अब खबर मिली है कि 14 जायरीनों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने वापस लौटा दिया.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब यह लोग वाघा बॉर्डर पर एंट्री गेट पर पहुंचे तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना था कि "आप हिंदू हैं. सिख जायरीनों के साथ नहीं जा सकते." पाकिस्तानी अधिकारियों के इस रवैये से जायरीनों को काफी मायूसी हुई. वह सभी लोग दिल्ली और लखनऊ से आए थे.

इसके अलावा लगभग 300 दूसरे जायरीन को भी बॉर्डर पर रोक दिया गया. इन जायरीनों ने स्वतंत्र रूप से वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली थी. यही वजह है कि उन्हें भारत की सीमा पर ही रोक दिया गया.

यह भी पढ़ें: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए ध्वस्त कर दिए गए 12 मुसलमानों के घर और दुकान