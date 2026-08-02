/अमन रैली को भी नहीं बख्शा; स्वात में फिदायीन हमले से दहला पाकिस्तान, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी

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Khyber Pakhtunkhwa Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबा इतवार (2 अगस्त) को बम धमाकों से दहल उठा. इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए. धमाके की खबर मिलते ही इलाके में अफरातफरी मच गई, और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंच गई.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह हमला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के स्वात जिले में एक अमन रैली के दौरान हुआ. रैली के दौरान एक शख्स ने खुद को बम से उड़ा लिया है. मरने और जख्मी होने वालों में रैली में शामिल आम शहरी और पुलिस अहलकार दोनों शामिल हैं,
स्वात के जिला पुलिस अफसर मुहम्मद उमर ने बताया कि यह धमाका उस वक्त हुआ, जब पुलिस स्टेशन के करीब हो रही एक पब्लिक गैदरिंग खत्म होने वाली थी. खुदकुश हमलावर ने पुलिस स्टेशन के गेट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद एक पुलिस अहलकार ने उसे रोक लिया.
पुलिस अफसर के मुताबिक, हमलावर ने पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर ही अपने जिस्म से बंधे विस्फोटक को उड़ा दिया. धमाके के बाद रेस्क्यू टीम और सिक्योरिटी फोर्सेज फौरन मौके पर पहुंचीं और जख्मियों को नजदीकी अस्पतालों में दाखिल कराया.
वहीं, इस वाकये के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां धमाके की जगह से सबूत जमा कर रही हैं. पुलिस ने इलाके में तलाशी मुहिम भी शुरू कर दिया है. अभी तक किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है. हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.