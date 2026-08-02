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अमन रैली को भी नहीं बख्शा; स्वात में फिदायीन हमले से दहला पाकिस्तान, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी

Pakistan Suicide Attack Case: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आतंक का खौफनाक चेहरा देखने को मिला, जब प्रांत के स्वात जिले में स्वात जिले में अमन रैली के दौरान एक शख्स ने खुद पुलिस के स्टेशन के बाहर उड़ा लिया. इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हताहतों की तादाद बढ़ सकती है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 02, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:13 PM IST
अमन रैली को भी नहीं बख्शा; स्वात में फिदायीन हमले से दहला पाकिस्तान, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी
Image Credit: स्वात में खुदकुश हमले में शख्स ने पुलिस स्टेशन के बाहर खुद को उड़ाया (PC- सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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