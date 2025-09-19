पाकिस्तान में आतंक का साया; बैक टू बैक बम विस्फोट से दहल उठा बलूचिस्तान, 5 की मौत
पाकिस्तान में आतंक का साया; बैक टू बैक बम विस्फोट से दहल उठा बलूचिस्तान, 5 की मौत

Terror Attack in Pakistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हिंसा बढ़ती जा रही है. बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर हुए एक बम धमाके से इलाके में अफरा तफरा मच गई. इस घटना में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इसी दिन आतंकियों ने कलात में ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें दो लोग जख्मी हो गए हैं. पीएम शहबाज और गृहमंत्री मोहसिन ने हमले की निंदा की है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:07 AM IST

Balochistan Bomb Blast: पाकिस्तान में हालिया कुछ दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं. देश के बलूचिस्तान प्रांत से आतंकी हमले की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. गुरुवार (18 सितंबर) को चमन शहर के बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. इस धमाके से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आनन फानन में प्रभावितों को अस्पताल में भर्ती कराया. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, यह विस्फोट उस समय हुआ जब यात्रियों के सामान में छिपाया गया विस्फोटक अचानक ब्लास्ट गए. घायलों और मृतकों को तुरंत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर (DHQ) अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया. प्रांतीय गृह विभाग ने बताया कि जांच एजेंसियां धमाके की प्रकृति और इसके पीछे की साजिश की पड़ताल कर रही हैं. विभाग ने साफ किया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पीएम और डिप्टी पीएम ने की निंदा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस धमाके की कड़ी निंदा की है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना का इजहार किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए. शरीफ ने कहा, "बलूचिस्तान में अशांति फैलाने वाले तत्व प्रांत के विकास और समृद्धि के दुश्मन हैं. उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे."

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का भी बड़ा बयान सामने आया है. बलूचिस्तान प्रांत में हुए इस आतंकी हमले की मोहसिन नकवी ने कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित और प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और जरुरत पड़ने पर हर संभव मदद करेगी.

एक ही दिन में दूसरा हमला

बलूचिस्तान में कल एक ही दिन दो अलग-अलग इलाकों में विस्फोट हुए. बलूचिस्तान के चमन में हुए धमाके से पहले ठीक उसी दिन कलात में मंगोचर बाजार हैंड ग्रेनेड से आतंकियों ने हमला किया था. इस हमले में दो लोग घाय हो गए. बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों से हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. फौज और सरकार पर लगातार बलोचों को गायब करने के आरोप लग रहे हैं. दो दिन पहले ही केच जिले में हुए आईडी हमले में एक कैप्टन समेत पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे.

