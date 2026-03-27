ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने इजरायल को दी बड़ी धमकी, मचा बवाल

Pakistan Thretens Israel: इजरायल और अमेरिका, ईरान पर लगातार बमबारी कर रहे हैं. वहीं, ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. इसी कड़ी में इजरायल और US ने गुरुवार (26 मार्च) को ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के नजदीक बमबारी की. इस पर पाकिस्तान बुरी तरह भड़क गया और इजरायल को खुली धमकी दे दी. पाकिस्तान ने कहा कि ईरान या दुनिया में कहीं भी उनके राजदूतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा.

पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के बयान में कहा गया कि इजरायल को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है. बयान में आगे कहा गया कि अगर दुनिया में कहीं भी हमारे राजदूतों को कोई नुकसान हुआ तो हम उनकी खूब धुनाई करेंगे. याद रहे कि इजरायल ने 9 सितंबर 2025 को युद्ध वार्ता के बीच कतर में हमास के लीडरों पर हमला किया था.

यह बयान उस वक्त सामने आया जब यह रिपोर्ट सामने आई कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान में पाकिस्तान के एम्बेसडर के घर और ईरान की राजधानी में पाकिस्तानी एम्बेसी के आस-पास के इलाके हमले किए हैं. जानकारी के मुताबिक एम्बेसी कंपाउंड और पाकिस्तानी डिप्लोमैटिक स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आस-पास की कई इमारतें जोर से हिल गईं. गौरतलब है कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. इस दौरान यह हमला होना बेहद ही चिंताजनक है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान ने अभी तक आधिकारिक रूप से इजरायल को देश के रूप में मान्यता नहीं दी है. पाकिस्तान इजरायल को एक अवैध अतिक्रमण मानता है. इसके साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुले तौर पर पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर वेपन को इजरायल के लिए खतरा बता चुके हैं. हालांकि इजरायल अपने ऊपर खतरा होने का बहाना बनाकर कई मुस्लिम देशों पर लगातार हमले करता रहा है, जिसमें ज्यादातर आम नागरिकों के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है. इजरायल ने गज़ा को बुरी तरह तबाह कर दिया और लगभग 70 हजार सिविलियन का नरसंहार किया.