UAE को कर्ज लौटाकर पाकिस्तान बचाएगा 'राष्ट्रीय सम्मान' या बढ़ेगा आर्थिक संकट?

Pakistan to Repay UAE Loans: ईरान युद्ध के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज के पैसे तुरंत लौटाने को कहा. इस युद्ध के बीच पाकिस्तान के लिए UAE को पैसे लौटाना आसान नहीं है. इस युद्ध की वजह से पहले पाकिस्तान में तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है. इस बीच खबर है कि पाकिस्तान तुरंत UAE के पैसे वापिस लौटाने का फैसला लिया है. एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि वित्तीय कारणों से राष्ट्रीय गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता.

पाकिस्तानी अखबार "डॉन" की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने महीने के आखिर से पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को $3.5 अरब का कर्ज़ लौटाने का फ़ैसला किया है. अधिकारी ने इस कदम को "राष्ट्रीय गरिमा" बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया, भले ही इस फैसले का देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ने की उम्मीद हो. अधिकारी ने कहा, "यह रकम जितनी जल्दी हो सके लौटा दी जाएगी" और साथ ही यह भी कहा कि "वित्तीय कारणों से राष्ट्रीय गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता."

समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि अबू धाबी ने इन पैसों की तुरंत वापसी की मांग की थी. ये पैसे 2019 में अबू धाबी विकास कोष के ज़रिए दी गई बाहरी वित्तीय मदद का हिस्सा थे, जिसका मकसद पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को स्थिर करना था. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक कार्यक्रम के तहत है. इस कार्यक्रम के तहत उसे अपने रिज़र्व स्तर को बनाए रखने और बाहरी वित्तपोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे प्रमुख साझेदारों से लगभग $12.5 अरब का रोलओवर (कर्ज़ का नवीनीकरण) हासिल करना ज़रूरी है.

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डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का रिज़र्व लगभग $16.3 अरब है. लगभग $3 अरब का भुगतान करने से रिज़र्व में लगभग 18 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे देश का बाहरी बफ़र और आयात कवर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा. अधिकारियों ने माना कि इस भुगतान से रिज़र्व पर असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला बदलते द्विपक्षीय समीकरणों और UAE की तुरंत भुगतान की मांग को देखते हुए लिया गया है.

आर्थिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि अगर नए निवेश से इसकी भरपाई नहीं हुई, तो इस कदम से पाकिस्तान की मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है और IMF कार्यक्रम के तहत उसकी स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। हालाँकि, अभी तक किसी वैकल्पिक वित्तपोषण व्यवस्था के बारे में कोई संकेत नहीं मिला है. इस बीच, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा कि वह "स्थिर विदेशी मुद्रा भंडार सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के बाहरी वित्तीय प्रवाह की लगातार निगरानी और प्रबंधन कर रहा है."

इस बीच, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ विपक्षी सांसदों के ज़ोरदार प्रदर्शन के कारण 90-बिंदुओं वाले अपने विस्तृत एजेंडे पर चर्चा नहीं कर पाई. शुक्रवार (4 अप्रैल) को विधायी सत्र में पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी और हाई-स्पीड डीज़ल (HSD) की दरों में 55 प्रतिशत की उछाल को लेकर हुए हंगामे के कारण बाधा पड़ी.

संशोधित कीमतें, जो अब पेट्रोल के लिए PKR 458.4 प्रति लीटर और HSD के लिए PKR 520.35 प्रति लीटर हो गई हैं, गुरुवार देर रात जारी की गईं. 'डॉन' के अनुसार, सरकार ने कीमतों में इस उछाल का कारण मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष से पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट को बताया है. जैसे ही विपक्ष ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह को बिना किसी आधिकारिक कामकाज को पूरा किए ही सत्र स्थगित करना पड़ा. इस सत्र में प्रश्नकाल, सोलर नेट मीटरिंग नीतियों से संबंधित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कई विधायी विधेयकों पर चर्चा होनी थी.