/तुर्की पहुंचे शहबाज़ शरीफ़ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, व्यापार और सुरक्षा के के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

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Pakistan Turkey Relations: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शनिवार (4 जुलाई) को तुर्की के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ. पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने राजधानी इस्तांबुल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दोनों देशों के बीच द्विपक्षिय रिश्तों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्दोगान ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान आपसी व्यापार को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं और वे ऊर्जा, परिवहन, रणनीतिक खनिजों और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.
वहीं, शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हए कहा, "तुर्की की सफलता पाकिस्तान की सफलता है. पाकिस्तान की तरक्की तुर्की की तरक्की है." उन्होंने कहा, "पाकिस्तान को हमेशा तुर्की के लोगों के दिलों में जगह मिली है, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है. उन्होंने दोनों देशों के बीच दोस्ती का बखान करते हुए तुर्की के कवि और विचारक यूनुस एमरे की कविता की पंक्ति पढ़ी, "दिल दोस्त के लिए एक अच्छा घर होता है," का ज़िक्र करते हुए शरीफ़ ने कहा: "हमारे दोनों देशों के रिश्तों को इससे बेहतर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता."
हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा तुर्की, मदद के लिए शहबाज ने किया शुक्रिया अदा
शरीफ ने कहा कि दुख के समय में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और मदद की है. उन्होंने साल 2010 में पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एर्दोगन के दौरे और बाढ़ पीड़ितों के लिए फर्स्ट लेडी एमिने एर्दोगन के समर्थन का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की एक ही आत्मा के दो दिल हैं."
साइप्रस और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की ने किया एक दूसरे का समर्थन
शहबाज शरीफ ने उत्तरी साइप्रस के मुद्दे पर तुर्की के साथ मजबूती से खड़े रहने का वादा किया. वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की के स्टैंड के लिए तुर्की का शुक्रिया अदा किया. शहबाज ने कहा कि उन्होंने और एर्दोगन ने इस बात पर अपनी सहमति दोहराई कि "बातचीत, कूटनीति और आपसी सम्मान ही विवादों को सुलझाने और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का एकमात्र टिकाऊ रास्ता है. शहबाज ने जम्मू-कश्मीर के लोगों और "उनके आत्मनिर्णय के जायज़ अधिकार" के लिए तुर्की के "सिद्धांतों पर आधारित और अटूट समर्थन" के लिए शुक्रिया अदा किया.