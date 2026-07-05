/तुर्की पहुंचे शहबाज़ शरीफ़ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, व्यापार और सुरक्षा के के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

साइप्रस और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की ने किया एक दूसरे का समर्थन

शहबाज शरीफ ने उत्तरी साइप्रस के मुद्दे पर तुर्की के साथ मजबूती से खड़े रहने का वादा किया. वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की के स्टैंड के लिए तुर्की का शुक्रिया अदा किया. शहबाज ने कहा कि उन्होंने और एर्दोगन ने इस बात पर अपनी सहमति दोहराई कि "बातचीत, कूटनीति और आपसी सम्मान ही विवादों को सुलझाने और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का एकमात्र टिकाऊ रास्ता है. शहबाज ने जम्मू-कश्मीर के लोगों और "उनके आत्मनिर्णय के जायज़ अधिकार" के लिए तुर्की के "सिद्धांतों पर आधारित और अटूट समर्थन" के लिए शुक्रिया अदा किया.