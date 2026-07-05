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तुर्की पहुंचे शहबाज़ शरीफ़ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, व्यापार और सुरक्षा के के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

Pakistan Turkey Relations: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने तुर्की दौरे के दौरान राष्ट्रपति अर्दोगान से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. शहबाज़ ने तुर्की के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, जबकि दोनों देशों ने कश्मीर और साइप्रस जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन दोहराया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 05, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:42 AM IST
तुर्की पहुंचे शहबाज़ शरीफ़ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, व्यापार और सुरक्षा के के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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