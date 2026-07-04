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Pakistan: यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात में प्रशासनिक भूचाल, तबादलों ने बढ़ाईं नई चिंताएं

Pakistan University Crisis: पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात इन दिनों प्रशासनिक विवादों और अधिकारियों के तबादलों को लेकर चर्चा में है. आलोचकों का कहना है कि इन बदलावों से एडमिशन प्रोसेस और यूनिवर्सिटी के कामकाज पर असर पड़ सकता है. वहीं, नियुक्तियों और वित्तीय फैसलों को लेकर उठे सवालों ने इदारे की प्रशासनिक पारदर्शिता पर बहस को और तेज कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 04, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:51 PM IST
Pakistan: यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात में प्रशासनिक भूचाल, तबादलों ने बढ़ाईं नई चिंताएं
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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