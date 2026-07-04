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Pakistan University Crisis: पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात को प्रशासनिक संकट जैसे हालात की वजह से बढ़ती तनकीद का सामना करना पड़ रहा है. चिंता है कि अनुभवी अधिकारियों के तबादले और चल रहे प्रशासनिक विवादों से एडमिशन प्रोसेस में रुकावट आ सकती है और हज़ारों स्टूडेंट्स प्रभावित हो सकते हैं. यह विवाद तब और बढ़ गया जब UOG के साबिक वाइस चांसलर डॉ. ज़हूरुल हक ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ रसूल के वाइस चांसलर का पद संभाला. यूनिवर्सिटी के सूत्रों का दावा है कि इसके बाद कई सीनियर अफसरों को UOG से नए बने इदारे में भेज दिया गया, जिससे फैकल्टी, स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के बीच यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक स्थिरता को लेकर चिंता पैदा हो गई.
एडमिशन के सबसे व्यस्त समय में UOG की अनुभवी ऑनलाइन एडमिशन टीम का तबादला विवाद का एक बड़ा मुद्दा बन गया है. जिन लोगों का तबादला किया गया, उनमें डायरेक्टर IT ज़ाहिद रज़ा, एडिशनल डायरेक्टर अबू अल-खैर मोहम्मद उमर और डिप्टी डायरेक्टर राजा अहमर सिद्दीकी शामिल हैं. तनकीद करने वालों का तर्क है कि इस बदलाव से एडमिशन प्रोसेस बाधित हुई है और ज़रूरी प्रशासनिक कामों को संभालने की यूनिवर्सिटी की सलाहियत कमज़ोर हुई है. स्टूडेंट्स ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात का इस्तेमाल किसी दूसरे इदारे को मज़बूत करने के लिए एक संसाधन केंद्र के तौर पर किया जा रहा है, जबकि इससे उसकी अपनी एकेडमिक और कामकाज से जुड़ी ज़रूरतें प्रभावित हो रही हैं.
चिंता जताई गई है कि ऐसे फैसलों से यूनिवर्सिटी के लंबे वक्त के प्रदर्शन और प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है. यूनिवर्सिटी अहम प्रशासनिक पदों, जैसे कंट्रोलर के ऑफिस, पर नियुक्तियों को लेकर विवादों में घिरी हुई है. खबरों के मुताबिक, कई फैकल्टी सदस्यों ने नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी और पक्षपात का इल्जाम लगाते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. इस इदारे को पहले भी नौजवान लेक्चररों की तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने लगभग 15 मिलियन रुपये की गाड़ी खरीदने और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट देने पर सवाल उठाए थे. एक सीनियर प्रोफेसर और डीन ने नाम न बताने की शर्त पर आरोप लगाया कि UOG से डॉ. ज़हूरुल हक का इस्तीफ़ा और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ़ रसूल में उनकी नियुक्ति, नई यूनिवर्सिटी के लिए डेवलपमेंट फंड के इस्तेमाल से जुड़ी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी.