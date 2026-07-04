/Pakistan: यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात में प्रशासनिक भूचाल, तबादलों ने बढ़ाईं नई चिंताएं

चिंता जताई गई है कि ऐसे फैसलों से यूनिवर्सिटी के लंबे वक्त के प्रदर्शन और प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है. यूनिवर्सिटी अहम प्रशासनिक पदों, जैसे कंट्रोलर के ऑफिस, पर नियुक्तियों को लेकर विवादों में घिरी हुई है. खबरों के मुताबिक, कई फैकल्टी सदस्यों ने नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी और पक्षपात का इल्जाम लगाते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. इस इदारे को पहले भी नौजवान लेक्चररों की तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने लगभग 15 मिलियन रुपये की गाड़ी खरीदने और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट देने पर सवाल उठाए थे. एक सीनियर प्रोफेसर और डीन ने नाम न बताने की शर्त पर आरोप लगाया कि UOG से डॉ. ज़हूरुल हक का इस्तीफ़ा और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ़ रसूल में उनकी नियुक्ति, नई यूनिवर्सिटी के लिए डेवलपमेंट फंड के इस्तेमाल से जुड़ी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी.