Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2971559
Zee SalaamMuslim World

PAK News: बलूचिस्तान की धरती पर खूनखराबा, दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या

Pakistan News: पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिर गया है. एक तरफ बीएलए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ TTP ने भी तबाही मचा रखी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:48 PM IST

Trending Photos

PAK News: बलूचिस्तान की धरती पर खूनखराबा, दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या

Pakistan News: बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है. बीते दिन बीएलए के हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान ढेर हो गए. वहीं, ताजा अपडेट में बलूचिस्तान में गोलीबारी के दौरान दो पाकिस्तानी पुलिसकर्मी की मौत हो गई. हालांकि, यह गोलीबारी किसकी तरफ से की गई है, इसे लेकर ना तो कोई जानकारी सामने आई और न ही किसी संगठन की ओर से इसकी जिम्मेदारी ली गई है.

सिन्हुआ के मुताबिक, पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को अज्ञात आतंकवादियों की गोलीबारी में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. पाकिस्तानी पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई. यह घटना नोश्की जिले में हुई. जिला पुलिस के एक बयान के अनुसार, अज्ञात बंदूकधारियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए. कई गोलियां लगने से पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और अपराधियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिर गया है. एक तरफ बीएलए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर टीटीपी ने भी तबाही मचा रखी है. अफगानिस्तान के साथ युद्धविराम के बीच टीटीपी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया. इस हमले में 27 जवानों की मौत हो गई है. वहीं, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा करने का दावा भी किया है. इस बीच पाकिस्तानी सेना या सरकार की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए भीषण हमले के बाद दोनों पक्षों ने दोहा में हुई बैठक के दौरान युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. दोनों पक्षों की तरफ से युद्धविराम समझौते का सही से पालन किया जा रहा है. इस बात की निगरानी रखने और स्थिति पर चर्चा के लिए आगे भी कई बैठकें होनी हैं. तुर्किए और कतर ने दोनों पक्षों के बीच हुए भारी हमले के बाद सीजफायर में मध्यस्थता की थी.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan NewsBalochistan news

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश की सियासत में बवाल, अवामी लीग ने जुलाई चार्टर को बताया 'धोखाधड़ी'
Pakistan News
पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला, 25 सैनिक ढेर; नकवी बोले– अब नहीं करेंगे बर्दाश्त
Jubilee Hills By Election 2025
नामांकन खारिज होते ही फूटा सलमान खान का गुस्सा, कांग्रेस पर लगाया बड़ा इल्जाम
Shama Mohamed on Sarfaraz Khan
क्रिकेटर सरफराज को टीम में नहीं मिली जगह, तो क्यों मच हंगामा? महिला मुस्लिम नेता...'
Maulana Chand Miya
हलाल सर्टिफिकेट से आतंक को फंडिंग, CM योगी के बयान पर मौलाना ने पूछे तीखे सवाल
Bangladesh news
बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, हिंदू व्यक्ति का अपहरण कर की गई बेरहमी से पिटाई
Maulana Chand Miyan on CM Yogi Statement
राजाओं की आपसी लड़ाई को न दें इस्लामी जंग का नाम; मौलाना की CM योगी को नसीहत
Pakistan Deport Afghan Refugees
इस देश के मुसलमानों को जबरन बाहर निकाल रहा है पाकिस्तान, 85 हजार को किया डिपोर्ट
Torrorist Masood Azhar
आतंकी मसूद आजहर की बहन ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, महिलाओं को समझाएगी जिहाद का मतलब
Javed Akhtar
Javed Akhtar नहीं हैं ऑरिजनल, मुसलमानों की आलोचना करने पर Lucky Ali का ज़ोरदार हमला