ईरान पर हमले के बाद सुलगा पाकिस्तान; 20 की मौत, Pak सरकार से की बदला लेने की मांग

Pakistan Protest against US Israel Attack: ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. कराची, स्कर्दू और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में हिंसा भी हुई, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई. प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और पाकिस्तान सरकार के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 02, 2026, 05:46 PM IST

Pakistan Protest News: बीते दिनों तेहरान पर 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सूप्रीम लीडर अयातु उल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि के बाद पाकिस्तान में सड़कों पर उबाल देखा जा रहा है. इतवार (2 मार्च) को देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो कई जगहों पर हिंसक हो गए. इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा मौतें कराची में हुईं, जहां 10 लोगों की जान चली गई. वहीं गिलगित-बाल्टिस्तान के स्कर्दू में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई, जबकि राजधानी इस्लामाबाद में 2 लोगों की जान चली गई. कई जगहों पर हालात उस समय बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो गया. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां भी चलाईं.

पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है और यहां बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है. हालांकि देश में शिया मुसलमानों की आबादी भी 20 फीसदी से ज्यादा है और वे पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं. आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद हुए पाकिस्तान में ज्यादातर विरोध प्रदर्शन शिया समुदाय के लोगों की अगुवाई में हुई है, और इसमें बड़ी संख्या में सुन्नी मुसलमान भी शामिल नजर आए. 

यह भी पढ़ें: ईरान हमले के बाद भारत अलर्ट, इन मुस्लिम देशों में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी

राजधानी इस्लामाबाद में शिया सुन्नी समुदाय के हजारों लोग रेड जोन के पास जमा हो गए. इस्लामाबाद में रेड जोन वह कड़ी सुरक्षा वाला इलाका है, जहां पर पाकिस्तान की संसद, सरकारी दफ्तर और विदेशी दूतावास मौजूद हैं. प्रदर्शनकारियों ने "जो अमेरिका का साथ दे, वह गद्दार है" जैसे नारे लगाए और "इजराइल से बदला लेने" की मांग की.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद के एक बड़े होटल के पास लगभग 5,000 से 8,000 लोग इकट्ठा हो गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे. कई प्रदर्शनकारी अपने हाथों में आयत उल्ला अली खामेनेई की तस्वीरों वाले पोस्टर लिए हुए थे. प्रदर्शन में शामिल 28 साल की सैयद नायाब जहरा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ ईरानियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस रैली में शामिल हुई हैं, भले ही उनकी सरकार ईरान के साथ खड़ी न हो. सैयद नायाब जहरा ने कहा, "हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमें शिया समुदाय को हल्के में नहीं लेना चाहिए. हम यहां यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि हम बदला लेंगे. हमें अपनी सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अपने समुदाय के लिए खड़े रहेंगे."

इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका और इजराइल के जरिये ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमले की निंदा की है, जिसमें आयत उल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए थे. साथ ही सरकार ने खाड़ी देशों पर ईरान के जरिये किए गए हमलों की भी आलोचना की है. इतवार को प्रदर्शन के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों से डिप्लोमैटिक एन्क्लेव की ओर मार्च करने का आह्वान किया, जबकि कुछ लोग भीड़ से अनुशासन बनाए रखने की अपील करते दिखाई दिए. शिया सियासी दल मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन के कार्यकर्ता अली नवाब ने कहा कि प्रदर्शन के आयोजकों ने स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत कर यह सहमति बनाई थी कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: खामनेई की शहादत पर एकजुटता; पाकिस्तान के हिंदू प्रतिनिधियों ने इस साल होली न मनाने का किया ऐलान

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Pakistan NewsAyatollah Ali Khameneiiran crisismuslim news

