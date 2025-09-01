Pakistan में मौसम विभाग की फिर वॉर्निंग, जानें कितना हुआ नुकसान
Pakistan में मौसम विभाग की फिर वॉर्निंग, जानें कितना हुआ नुकसान

Pakistan: पाकिस्तान में बारिश और ज्यादा कहर बरपा रही है. कई सौ लोग जून से अभी तक बाढ़ की वजह से जान गवा चुके हैं. इस महीने में 33 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 01, 2025, 11:33 AM IST

Pakistan में मौसम विभाग की फिर वॉर्निंग, जानें कितना हुआ नुकसान

Pakistan: पाकिस्तान में हालात काफी संजीदा बने हुए हैं. भारी बारिश की वजह से कई सौ लोग अपनी जान गवा चुके हैं. लेकिन अब जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उसके हिसाब से पाकिस्तान में भारी नुकसान होने की आशंका है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने रविवार को चेतावनी दी है कि 1 से 3 सितंबर के बीच पंजाब और इस्लामाबाद के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

किन जिलों में है ज्यादा खतरा

NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (NEOC) ने जिन जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई है, उनमें मरी, रावलपिंडी, झेलम, अटारी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरणवाला, हाफिजाबाद, चिनीोट, लाहौर, सियालकोट, नरोवाल, शेखुपुरा और फैसलाबाद शामिल हैं. इसके अलावा सरगोधा, भक्कर, लेय्या, मियांवाली, डेरा गाजी खान, साहीवाल, मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर और रहिम यार खान भी प्रभावित हो सकते हैं.

एनडीएमए ने दी वॉर्निंग

NDMA ने चेतावनी दी है कि हेड मराला पर बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का दबाव और बढ़ सकता है. निचले और संवेदनशील इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने और नालों, पुलों और जलमग्न सड़कों को पार करने से बचने की सलाह दी गई है. स्थानीय प्रशासन को निकासी मशीनरी तैयार रखने और सुरक्षा इंतज़ाम मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

अब तक बारिश से कितना हुआ नुकसान?

- अगस्त के महीने में 33 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं.
- 2,200 गांव पानी में डूब गए हैं और लगभग 7.5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.
- जून के आखिर से अब तक 840 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.

Sami Siddiqui

;