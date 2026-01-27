पाकिस्तान का 'काउंटर टेरर' मॉडल; अपनों पर ही ढा रहा जुल्म, बलूचिस्तान में तीन लोगों का किया किडनैप

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान का काउंटर टेरर मॉडल; अपनों पर ही ढा रहा जुल्म, बलूचिस्तान में तीन लोगों का किया किडनैप

Pakistan Army Kidnap Balochistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के मामलों पर फिर गंभीर आरोप लगे हैं. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने तीन बलूच नागरिकों को अगवा किया है. छात्र संगठनों ने इसे दशकों से जारी दमन, गैर-न्यायिक हत्याओं और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले का हिस्सा बताया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:30 PM IST

Trending Photos

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के मामलों को लेकर एक बार फिर गंभीर आरोप सामने आए हैं. एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने प्रांत में कम से कम तीन और बलूच नागरिकों को जबरन अगवा कर लिया है. यह घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं, जब बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और गैर-न्यायिक हत्याओं की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी की बात कही जा रही है.

इन घटनाओं की निंदा करते हुए बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग 'पांक' ने बताया कि सुराब जिले के 40 साल के टीचर अली अहमद रेकी को 24 जनवरी को प्रांतीय राजधानी क्वेटा के गंज चौक इलाके से पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के कर्मियों ने अगवा कर लिया. संगठन के मुताबिक, तब से अली अहमद रेकी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

पांक ने यह भी कहा कि उसी दिन और उसी स्थान से सुराब के ही 25 साल के डॉक्टर शाहजैन अहमद को भी CTD ने जबरन उठा लिया था. इसके अलावा, 22 साल के छात्र जुनैद अहमद के गायब होने का मामला भी सामने आया है. जुनैद अहमद को 23 जनवरी को क्वेटा के चिल्ड्रन हॉस्पिटल, क्वारी रोड से कथित तौर पर CTD के कर्मियों ने किडनैप किया.

बलूचिस्तान में नागरिकों के खिलाफ कथित अत्याचारों को लेकर बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (BSO), आजाद ने भी आवाज उठाई है. संगठन ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखकर बलूचिस्तान में हो रहे गंभीर और लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर ध्यान दिलाया. यह पत्र बलूच नरसंहार दिवस के मौके पर लिखा गया, जो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है.

छात्र संगठन के मुताबिक, बलूच नरसंहार दिवस पर उन हजारों बलूच मर्द, औरतों और बच्चों को याद किया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के 'औपनिवेशिक शासन' के तहत दशकों से व्यवस्थित उत्पीड़न, जबरन गायब किए जाने, गैर-न्यायिक हत्याओं और सामूहिक सजा का सामना किया है.

पत्र में कहा गया है कि मानवाधिकार रक्षकों, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और पीड़ित परिवारों की कई रिपोर्टें बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों के एक लगातार और स्थायी पैटर्न को दर्ज करती हैं. इनमें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लंबे समय तक हिरासत में रखना, तथाकथित 'मारो और फेंको' की प्रथाएं, महीनों या सालों बाद क्षत-विक्षत शवों का मिलना, हिरासत में यातना और अन्य अमानवीय व्यवहार शामिल हैं. इसके साथ ही छात्रों, पत्रकारों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों को निशाना बनाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के आरोप भी लगाए गए हैं.

BSO ने यह भी कहा कि इन घटनाओं से महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं. जबरन गायब किए गए लोगों के परिवार सालों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डराने-धमकाने, परेशान करने और बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. संगठन के मुताबिक, शिक्षा संस्थान और रोजगार भी प्रभावित हुए हैं, जिससे बलूच आबादी का सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर जाना और गहरा गया है. 

पत्र में यह भी कहा गया है कि बार-बार अपील के बावजूद स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच और प्रभावी जवाबदेही तंत्र की कमी बनी हुई है. BSO ने वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि वे बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच का समर्थन करें और संयुक्त राष्ट्र समेत संबंधित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों को उठाएं.

यह भी पढ़ें: खोखली अर्थव्यवस्था, मजबूत माफिया; टैक्स चोरी से पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन का घाटा

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

