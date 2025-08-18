Balochistan: स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान को दहलाने की साजिश, यूनिवर्सिटी लेक्चरर गिरफ्तार

Pakistan News: पाकिस्तान के सबसे अशांत प्रांत बलूचिस्तान में सेना ने एक विश्वविद्यालय के लेक्चरर को गिरफ्तार किया है. सेना ने उस लेक्चरर पर हाल ही में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस (14 अगस्त) समारोह के दौरान आत्मघाती हमले की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है. अधिकारियों का कहना है कि यह हमला समय रहते टाल दिया गया और साजिश करने वाला मुल्जिम अब सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है.

दरअसल, गिरफ्तार लेक्चरर की पहचान उस्मान काजी के रूप में हुई है. वह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर कार्यरत था. प्रांतीय मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने दावा किया कि काजी का संबंध बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड से है. मजीद ब्रिगेड लंबे समय से पाकिस्तान में सुरक्षाबलों और बड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाती रही है. इसे हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है. पाकिस्तान पहले ही इस संगठन को प्रतिबंधित कर चुका है.

सीएम ने किया जारी वीडियो

मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने आज क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें एक वीडियो दिखाया. इस वीडियो में काजी यह स्वीकार करता नजर आ रहा है कि उसने आत्मघाती हमले की योजना बनाई थी और बीते कुछ सालों में कई हमलों में मदद भी की. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह बयान उसने स्वतंत्र रूप से दिया या दबाव में. बुगटी ने यह भी बताया कि यह पहली बार है जब सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर मजीद ब्रिगेड के किसी वरिष्ठ सदस्य को जिंदा पकड़ा है.

कब हुई लेक्चरर की गिरफ्तारी

बुगटी ने गिरफ्तारी की तारीख का खुलासा नहीं किया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आरोपी को पकड़ा गया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ से मजीद ब्रिगेड और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं. सीएम बुगटी ने दावा किया कि काजी ने अपनी पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि वह कई पुराने आतंकी हमलों में शामिल रहा है. इनमें से एक बड़ा हमला पिछले साल हुआ था, जब क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर बम धमाका किया गया था. इस हमले में 32 लोगों की जान चली गई थी. बुगटी के अनुसार, काजी ने इस हमले में भी अहम भूमिका निभाई थी.