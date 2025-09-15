पाकिस्तान में सेना का बड़ा ऑपरेशन, खैबर पख्तूनख्वा में 31 आतंकी मार गिराए

Pakistan News: पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू और लकी मारवत जिलों में आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 31 उग्रवादियों को मार गिराया. हाल के दिनों में टीटीपी के हमलों में बढ़ोतरी हुई है.
Pakistan News: पाकिस्तानी सेना ने TTP और BLA लड़ाकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पुलिस और सेना संयुक्त अभियान चला रही है. इस बीच सेना ने पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में दो अलग-अलग ठिकानों पर अभियान चलाकर 31 उग्रवादियों को मार गिराया है. सेना ने सोमवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी.
सेना के मुताबिक, ये छापेमारी रविवार रात खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू और लकी मारवत जिलों में की गई. ये दोनों जिले अफगानिस्तान की सीमा से सटे हैं और लंबे समय से आतंकियों के ठिकाने माने जाते हैं. सेना ने मारे गए आतंकियों को खवारिज बताया, यह शब्द आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) के लड़ाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सेना ने इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी है.
इससे पहले भी मारे गए थे आतंकी
ये ताजा कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही सेना ने इसी क्षेत्र में कई अभियानों के दौरान 45 पाकिस्तानी तालिबान उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. उन मुठभेड़ों में 19 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे.
क्या है पूरा मामला
पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में आतंकवादी हमलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. इन हमलों की जिम्मेदारी ज्यादातर पाकिस्तानी तालिबान, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान लेता है. यह संगठन अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन उससे करीबी संबंध रखता है. 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद टीटीपी और ज्यादा सक्रिय हो गया है. माना जाता है कि टीटीपी के कई नेता और लड़ाके अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं.
पाकिस्तान भारत पर लगाता है बड़ा आरोप
पाकिस्तान का आरोप है कि ये लोग वहां से सीमा पार करके हमले करते हैं. पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर भी आरोप लगाता रहा है कि वह टीटीपी और बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी समूहों को समर्थन देता है, हालांकि भारत इन आरोपों को खारिज करता है. सुरक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि टीटीपी की बढ़ती ताकत और अफगानिस्तान में उसकी सुरक्षित पनाहगाहें पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती हैं.