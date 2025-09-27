पाकिस्तान में आतंकी बने नासूर! खैबर पख्तूनख्वा में TTP और मुल्ला नजीर ग्रुप के 17 आतंकी ढेर

Khyber Pakhtunkhwa Terrorist Encounter News: पाकिस्तान में हालिया कुछ दिनों में आंतकी हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं. जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान लंबे समय तक पालता रहा है, अब वही उसके लिए नासूर बन गए. यह आतंकी अब लगातार पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. जिन पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तानी फौज लगातार कार्रवाई कर रही है.

इसी क्रम में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार (27 सितंबर) को प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े 17 आतंकियों को सुरक्षाबलों और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया.

जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) करक, शाहबाज इलाही ने बताया कि इस संबंध में उन्हें खुफिया इनपुट मिली थी, इस इनपु के आधार पर शुक्रवार (26 सितंबर) को करक जिले में अभियान चलाया गया. उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि इलाके में टीटीपी और मुल्ला नजीर समूह से जुड़े आतंकी छिपे हुए हैं. इसके बाद फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस ने मिलकर अभियान शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के मुताबिक, जैसे ही पाकिस्तानी फौज और पुलिस आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने सभी 17 आतंकियों को ढेर कर दिया. उन्होंने बताया कि मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया. इस मुठभेड़ में तीन सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकियों पर कई गंभीर आरोप थे. इनमें सुरक्षाबलों पर हमले करना, फिरौती के लिए अपहरण और अन्य आतंकी वारदातों में शामिल होना शामिल है. इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते दरशा खे़ल और आसपास के गांवों में कर्फ्यू लगाया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

इसी बीच एक और बड़ी घटना की जानकारी सामने आई है. इससे पहले सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक हवाई हमले में कम से कम 23 नागरिकों की मौत हो गई. मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल है.

यह भी पढ़ें: अररिया में नबी (स.अ.) पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल; पुलिस ने आर्यन साह को दबोचा