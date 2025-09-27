Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2938966
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान में आतंकी बने नासूर! खैबर पख्तूनख्वा में TTP और मुल्ला नजीर ग्रुप के 17 आतंकी ढेर

Terrorism in Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षाबलों और पुलिस ने संयुक्त अभियान में टीटीपी से जुड़े 17 आतंकियों को मार गिराया. आतंकियों पर सुरक्षाबलों पर हमले और अपहरण जैसे आरोप थे. इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज के हवाई हमलों में 23 आम नागरिकों की मौत हो गई थी. जिससे इलाके में तनाव फैल गया था.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:29 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Khyber Pakhtunkhwa Terrorist Encounter News: पाकिस्तान में हालिया कुछ दिनों में आंतकी हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं. जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान लंबे समय तक पालता रहा है, अब वही उसके लिए नासूर बन गए. यह आतंकी अब लगातार पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. जिन पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तानी फौज लगातार कार्रवाई कर रही है. 

इसी क्रम में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार (27 सितंबर) को प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े 17 आतंकियों को सुरक्षाबलों और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया. 

जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) करक, शाहबाज इलाही ने बताया कि इस संबंध में उन्हें खुफिया इनपुट मिली थी, इस इनपु के आधार पर शुक्रवार (26 सितंबर) को करक जिले में अभियान चलाया गया. उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि इलाके में टीटीपी और मुल्ला नजीर समूह से जुड़े आतंकी छिपे हुए हैं. इसके बाद फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस ने मिलकर अभियान शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के मुताबिक, जैसे ही पाकिस्तानी फौज और पुलिस आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने सभी 17 आतंकियों को ढेर कर दिया. उन्होंने बताया कि मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया. इस मुठभेड़ में तीन सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकियों पर कई गंभीर आरोप थे. इनमें सुरक्षाबलों पर हमले करना, फिरौती के लिए अपहरण और अन्य आतंकी वारदातों में शामिल होना शामिल है. इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते दरशा खे़ल और आसपास के गांवों में कर्फ्यू लगाया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

इसी बीच एक और बड़ी घटना की जानकारी सामने आई है. इससे पहले सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक हवाई हमले में कम से कम 23 नागरिकों की मौत हो गई. मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल है.

यह भी पढ़ें: अररिया में नबी (स.अ.) पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल; पुलिस ने आर्यन साह को दबोचा

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan Newspakistan terrorist newsmuslim news

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में आतंकी बने नासूर! KPK में TTP और मुल्ला नजीर ग्रुप के 17 आतंकी ढेर
Bihar News
अररिया में नबी (स.अ.) पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल; पुलिस ने आर्यन साह को दबोचा
UP News
'I Love Muhammad' बैनर लिखने पर जारी है पुलिसिया तांडव! APCR का चौंकाने वाला खुलासा
CM Yogi on I Love Muhammad
बरेली हिंसा पर CM योगी ने दिया पहला बयान, अब सपा प्रवक्ता फखरूल हसन ने लगा दी क्लास!
Maulana Tauqeer Raza
Maulana Tauqeer Raza रज़ा हुए गिरफ्तार; बरेली डीएम ने सामने रखी पूरी जानकारी
india
Pakistan का UN में 'बेहूदा नाटक'; भारत बोला, ऑपरेशन सिंदूर में की थी ये गुजारिश
kolkata
Kolkata HC का सरकार को बड़ा झटका, बांग्लादेश भेजे परिवार को लाया जाए वापस
Pakistani Citizen Irfan
ट्रेन से गिरे पाकिस्तानी नागरिक इरफान को पुलिस ने दबोचा, इस मकसद से आया था भारत
damoh
Damoh कांग्रेस में मुस्लिम समाज की एंट्री, आला कमान से कर डाली बड़ी मांग
Uttar Pradesh news
जान लेने नहीं, देने की थी बात; सपा प्रवक्ता सुमैया राणा अब दे रहीं सफाई
;