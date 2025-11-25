पाकिस्तानी फौज ने 22 TTP लड़ाकों को किया हलाक, जानें पूरा मामला

Pakistan News: पाकिस्तानी सेना और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के बीच भीषण झड़प हुई है. इस झड़प में TTP के 22 लड़ाके मारे गए. पाकिस्तानी सेना के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सुरक्षा बलों ने सोमवार को उत्तरी वजीरिस्तान की सीमा से लगे बन्नू जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह ऑपरेशन किया.

सेना ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने खवारिज लोकेशन पर असरदार तरीके से हमला किया और भारी गोलीबारी के बाद 22 खवारिज मारे गए." फितना अल खवारिज एक शब्द है जिसका इस्तेमाल सरकार TTP से जुड़े आतंकवादियों के लिए करती है. इसमें यह भी कहा गया कि इलाके में किसी भी दूसरे आतंकवादी को खत्म करने के लिए एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

सेना ने क्या कहा?

ISPR ने यह भी कहा कि देश से आतंकवाद के खतरे को "खत्म" करने के लिए सुरक्षा बलों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान पूरी ताकत से जारी रहेगा. प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सफल ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी फ़ोर्स की तारीफ़ की और कहा कि वे आतंकवाद के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं. शरीफ ने कहा, “आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग में पूरा देश पाकिस्तान की आर्म्ड फ़ोर्स के साथ खड़ा है. हम देश से हर तरह के आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं.”

साल 2022 से सीजफायर हो चुका है खत्म

नवंबर 2022 में TTP के सरकार के साथ सीज़फ़ायर खत्म करने के बाद पाकिस्तान में खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों में तेज़ी देखी गई है. आतंकवादी घटनाओं की सीरीज़ में सबसे नया सोमवार सुबह पेशावर में फ़ेडरल कॉन्स्टेबुलरी (FC) के हेडक्वार्टर पर हुआ एक सुसाइड अटैक है, जिसमें FC के तीन लोग मारे गए और 12 घायल हो गए. खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ज़ुल्फ़िकार हमीद ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों ने उस जगह की पहचान कर ली है जहां आतंकवादियों ने सुसाइड अटैक से पहले रात बिताई थी.