IND-PAK के बीच होने वाली राजनीति पूरी मानवता के लिए खतरनाक है...इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कह दी बड़ी बात

Pakistan News: पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर गेंदबाज सकलैन मुश्ताक ने भारत और पाकिस्तान तनावपूर्ण रिश्तों को खत्म करने की बात की है. दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से भारत-पाक के क्रिकेट मैचों पर नकारात्मक प्रभाव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि क्रिकेट देशों को एकजुट करता है, उन्हें अलग नहीं करता.

मीडिया एजेंसी ANI को दिए एक खास इंटरव्यू में पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर गेंदबाज सकलैन मुश्ताक ने कहा कि "मेरा मानना ​​है कि दोनों देशों के बीच राजनीति खत्म होनी चाहिए. उन्होंने दोनों देशों के बीच होने वाली राजनीति की आलोचना की और इसे मानवाता के लिए हानिकारक बताया. उन्होंने कहा कि इससे क्रिकेट और खिलाड़ियों का नुकसान होता है.

सकलैन मुश्ताक ने कहा कि क्रिकेट मनोरंजन के लिए होना चाहिए, न कि राजनीति या संघर्ष के लिए. उन्होंने बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के फैसले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन खेल में राजनीति को न मिलाने के अपने रुख को दोहराया.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण है. दोनों देश एक-दूसरे के साथ किसी भी प्रकार के द्विपक्षीय क्रिकेट मैच नहीं खेलते. दोनों देश एक-दूसरे के साथ सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा आयोजित टूर्नामेंट ही खेलते हैं. जैसे एशिया कप, विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी.

पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हुई तीन दिवसीय संघर्ष के बाद रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए. इस संघर्ष के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने Asia Cup 2025 T20 में पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.