पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के भांजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2900431
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के भांजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

Pakistan News: पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भांजे शेरशाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. शेरशाह खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मच गई है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:00 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के भांजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

Pakistan News: पाकिस्तान के लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आज यानी 28 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भांजे शेरशाह खान को 2023 के 9 मई दंगों के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. शेरशाह खान को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, एक दिन बाद जब इमरान खान के एक अन्य भांजे शाहरेज खान को जिन्ना हाउस हमले के मामले में पकड़ा गया था.

पुलिस का कहना है कि शेरशाह खान को 9 मई की हिंसा के दौरान हसन नियाजी (इमरान खान के एक और भांजे) के साथ खड़े देखा गया था. गुरुवार को अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने 30 दिन की हिरासत की मांग की, लेकिन शेरशाह खान के वकील सलमान अकबर राजा ने तर्क दिया कि किसी वीडियो में दिखाई देना अपराध साबित नहीं करता. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एटीसी जज ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की और खान को जेल भेजने का आदेश दिया.

शेरशाह और शाहरेज खान इमरान खान की बहन अलीमा खान के बेटे हैं और उस पर राज्यविरोधी अभियान चलाने और 9 मई की हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे हैं. बताया गया है कि हिंसा के बाद शेरशाह खान करीब दो साल तक लंदन में छिपे रहे और हाल ही में पाकिस्तान लौटे. उनकी गिरफ्तारी पर इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे “निर्दोष परिवार के सदस्यों को निशाना बनाने वाली दमनकारी कार्रवाई” बताया. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, अलीमा खान ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके घर पर छापा मारकर उनके बेटे शाहरेज को जबरन उठाया गया और परिवार को प्रताड़ित किया गया.  9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिनमें पीटीआई समर्थकों ने सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों पर हमला किया था और लाहौर स्थित जिन्ना हाउस को भी निशाना बनाया था.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan NewsImran Khan

Trending news

Malegaon blast 2008
Malegaon: क्या SC जाएगी NIA? एजेंसी ने तोड़ी चुप्पी; प्रज्ञा के लिए खतरें की घंटी!
Shirk
आखिर इस्लाम में क्या होता है शिर्क; हिन्दू त्यौहार मनाने से लग जाता है महापाप ?
Sambhal news
'मस्जिद थी, है और रहेगी...', संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के मौलाना
UP News
Sambhal Report: हिंसा से ज्यादा पलायन पर जोर; रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह?
Afghan Refugees Return
ईरान-पाकिस्तान से 23 लाख अफगान शरणार्थियों की वापसी, UNHCR ने जताई चिंता
Kerala Teacher Onam Controversy
ओणम में शरीक होना 'शिर्क' है, मुस्लिम छात्रों को नसीहत देने वाली टीचर पर FIR दर्ज
Rajasthan news
राजस्थान के लाल इकबाल दुश्मनों से भिड़ते हुए कुपवाड़ा में शहीद; गांव में मातम
Kalyanpur Assembly Election 2025
Bihar Election 2025: कल्याणपुर सीट पर मुस्लिम फैक्टर का जलवा, किसे मिलेगा फायदा?
Uttar Pradesh news
'काट दिया प्राइवेट पार्ट....', मुस्लिम लड़की ने उठाया खौफनाक कदम; कांप जाएगी रूह
Indonesia News
लाउडस्पीकर के शोर से हिल रही जावा की जमीन; इंडोनेशिया सरकार ने जारी की एडवाइजरी
;