/ब्रैडफोर्ड में पांचवें दिन भी जारी रहा कश्मीरियों का एहतेजाज, PoJK से सेना हटाने की मांग तेज

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ताकत के दम पर एक पुर-अम्न जन-आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी. उन्होंने कहा, "यह एक जन-आंदोलन है और जन-आंदोलनों को ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता." उन्होंने आगे कहा कि फौज की बढ़ती मौजूदगी संकट को हल करने के बजाय नागरिकों को डराने-धमकाने की कोशिश को दर्शाती है. महमूद कश्मीरी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से पुर-अम्न समाधान खोजने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि तशद्दुद से क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि अम्न और सुरक्षा सिर्फ बातचीत से ही हासिल की जा सकती है, न कि फौजी कार्रवाई या नागरिकों की कत्ल से.