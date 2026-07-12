/ब्रैडफोर्ड में पांचवें दिन भी जारी रहा कश्मीरियों का एहतेजाज, PoJK से सेना हटाने की मांग तेज

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Kashmiri Diaspora Protest In Bradford: ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी बिरादरी का एहतेजाज लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा. मुजाहिरिनों ने पाकिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में फौजी दमन बढ़ाने का इल्जाम लगाया और क्षेत्र से अपनी फौज को वापस बुलाने की मांग की. सभा को संबोधित करते हुए, जम्मू-कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस (JKNIA) के सदर महमूद कश्मीरी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर चार कश्मीरियों को कत्ल कर दिया है. उन्होंने इसे राज्य के जरिए प्रायोजित हिंसा का लगातार जारी अभियान बताया.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ताकत के दम पर एक पुर-अम्न जन-आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी. उन्होंने कहा, "यह एक जन-आंदोलन है और जन-आंदोलनों को ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता." उन्होंने आगे कहा कि फौज की बढ़ती मौजूदगी संकट को हल करने के बजाय नागरिकों को डराने-धमकाने की कोशिश को दर्शाती है. महमूद कश्मीरी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से पुर-अम्न समाधान खोजने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि तशद्दुद से क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि अम्न और सुरक्षा सिर्फ बातचीत से ही हासिल की जा सकती है, न कि फौजी कार्रवाई या नागरिकों की कत्ल से.
लोगों के समर्थन से पूरी तरह से बंद है PoJK
JKNIA के सदर ने यह भी दावा किया कि पूरे PoJK में पूरी तरह से बंद (शटडाउन) मनाया जा रहा है, जो इस आंदोलन के लिए बड़ा जन-समर्थन का सबूत है. उनके मुताबिक महिलाएं, बच्चे और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एहतेजाज में शामिल हुए हैं, जो एक पुर-अम्न जन-आंदोलन की ताकत को दर्शाता है. उन्होंने पाकिस्तान से PoJK के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और क्षेत्र से पाकिस्तानी फौज को तुरंत वापस बुलाने की भी मांग की.
PoJK में जारी रहेंगे पुर-अम्न संघर्ष
धरने में शामिल वक्ताओं ने भी ऐसी ही मांगें दोहराईं और पाकिस्तान से कथित गैर-न्यायिक हत्याओं, राज्य के जरिए हिंसा, घरों की घेराबंदी और नागरिकों के खिलाफ सभी तरह के दमन को खत्म करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि PoJK के लोग मौलिक इंसानी हकूकों, आजादी, इनसाफ और सम्मान के लिए अपना पुर-अम्न तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे. प्रतिभागियों ने बैनुल-अकवामी बिरादरी से भी सुरत-ए-हाल पर संजीदगी से ध्यान देने और क्षेत्र में इंसानी हकूकों की हिफाजत में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की.