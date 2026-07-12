Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /ब्रैडफोर्ड में पांचवें दिन भी जारी रहा कश्मीरियों का एहतेजाज, PoJK से सेना हटाने की मांग तेज

ब्रैडफोर्ड में पांचवें दिन भी जारी रहा कश्मीरियों का एहतेजाज, PoJK से सेना हटाने की मांग तेज

Kashmiri Diaspora Protest In Bradford: ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी समुदाय का विरोध प्रदर्शन लगातार पांचवें दिन जारी रहा. प्रदर्शनकारियों ने PoJK में कथित सैन्य दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए सेना की वापसी की मांग की. वक्ताओं ने कहा कि लोग शांति, न्याय, आजादी और सम्मान के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 12, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:39 PM IST
ब्रैडफोर्ड में पांचवें दिन भी जारी रहा कश्मीरियों का एहतेजाज, PoJK से सेना हटाने की मांग तेज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar News: भागलपुर में जनाजे के दौरान बड़ा हादसा, 11 हजार वोल्ट लाइन की चपेट में आई
Bihar News1 hr ago
2
UP News1 hr ago
3
Maharashtra UCC Bill3 hrs ago
4
qatar news6:54 AM IST
5
baghpat news5:54 AM IST