पाकिस्तानी चीनी और रोटी के लिए हो गए हैं मोहताज, बाढ़ ने मचाई तबाही
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2915029
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तानी चीनी और रोटी के लिए हो गए हैं मोहताज, बाढ़ ने मचाई तबाही

Pakistan News: पाकिस्तान में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. पाकिस्तानी दैनिक डॉन के मुताबिक कराची में, तंदूर संचालकों ने मुख्तलिफ प्रकार की रोटियों की कीमतों में करीब 2 रुपये प्रति पीस की बढ़ोतरी की है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:59 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तानी चीनी और रोटी के लिए हो गए हैं मोहताज, बाढ़ ने मचाई तबाही

Pakistan News: पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में है. इस वजह से पड़ोसी मुल्क में भारी तबाही हुई है. देश में कई टेरर आउटफिट्स नाक में दम किए हुए हैं और कुर्सी की लड़ाई में हुक्मरान आवाम को नजरअंदाज भी बड़े कायदे से कर रहे हैं. देश अब रोटी को मोहताज हो रहा है. 

पाकिस्तानी मीडिया इसकी तस्दीक कर रही है. हाल ही में देश में चीनी की कीमतों में उछाल ने लोगों को परेशान किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उपभोक्ताओं को अब आटे और रोटी की बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गेहूं और आटे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं.

पाकिस्तानी दैनिक डॉन के मुताबिक कराची में, तंदूर संचालकों ने मुख्तलिफ प्रकार की रोटियों की कीमतों में करीब 2 रुपये प्रति पीस की बढ़ोतरी की है. अनुमान है कि इसका मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग (विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिक वर्ग) पर असर पड़ेगा, जो आमतौर पर स्थानीय भोजनालयों में खाना खाते हैं. यह रिपोर्ट बताती है कि ब्रांडेड आटे की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ मिल मालिकों ने पांच किलोग्राम के मैदे के बैग की कीमत 700 रुपये तक कर दी है, जो 1 अगस्त को 500 रुपए और 1 सितंबर को 600 रुपए थी. वो भी तब जब इस साल की शुरुआत में नई गेहूं की फसल आ गई थी. कालाबाजारी चरम पर है. खुदरा विक्रेताओं की रिपोर्ट है कि बड़े व्यापारी पुराने आटे के स्टॉक की बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कीमतों में बढ़ोतरी से लाभ उठा रहे हैं.

कुछ बाजार एक्सपर्ट का मानना ​​है कि मौजूदा गेहूं संकट का पंजाब (पाकिस्तान) और अन्य क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नई गेहूं की फसल मार्च/अप्रैल में काटी गई थी. हालांकि, जमाखोरों, स्टॉकिस्टों और निवेशकों ने स्थिति का 'लाभ' उठाते हुए कीमतें बढ़ा दीं.

ऑल सिंध शीरमाल तंदूर रोटी एसोसिएशन के सदस्य सलमान मियां आराईन ने डॉन के हवाले से बताया कि तंदूर संचालक, जो पहले नान (वजन 180 ग्राम) 22 और 23 रुपये प्रति पीस बेचते थे, अब उनकी कीमत 25 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा, चपाती की कीमत 2 रुपये बढ़कर 11-12 रुपये से बढ़कर 14-15 रुपये हो गई है.
वहीं चीनी का स्वाद भी बिगड़ गया है. इसकी कीमतें 180 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं और 16 किलोग्राम घी के टिन की कीमत हाल के महीनों में 6,500 रुपये से बढ़कर 7,900 रुपये हो गई है.

पाक की इकोनॉमी हमेशा डगमग रही है. सियासतदां ऐशो आराम में डूबे रहते हैं, तो जनता खुद को समेटते हुए आगे बढ़ती है. इस देश की अर्थव्यवस्था बेलआउट पैकेज के सहारे सालों से चलती आ रही है. IMF (मई माह का डेटा) के मुताबिक, पाकिस्तान की जीडीपी 2.6 फीसद की दर से बढ़ी और अब इसका साइज करीब 373.08 बिलियन डॉलर है. राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई और खराब विदेशी कर्ज हालात जैसे फैक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बड़ा धब्बा हैं.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan News

Trending news

Pakistan coup possibility
बांग्लादेश से नेपाल तक उठा विद्रोह का तूफान, क्या पाकिस्तान होगा अगला शिकार?
Gaza News
नरसंहार के बाद कब्जे का प्लान; इजराइल ने फिलिस्तीनियों को दी ग़ज़ा खाली करने की धमकी
gaza
Gaza: जंग के बाद एक साल में होगा चुनाव, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तानी चीनी और रोटी के लिए हो गए हैं मोहताज, बाढ़ ने मचाई तबाही
Akhlaq Mujahid Pakistan and Syria
NIA ने देशभर के 21 ठिकानों पर बोला धावा; ISIS से जुड़े अखलाक को गिरफ्तार करने का दावा
Meerut
Meerut: नमाज़ पढ़कर लौट रहे शख्स को किन लोगों ने बरसाई गोलियां, क्या है पूरा विवाद?
Assam news
मुसलमान ही नहीं, नाम से भी नफरत; करीमगंज जिले का नाम 'श्रीभूमि' करने पर बवाल!
bihar
Bihar: हिंदू परिवारों के घरों पर मुस्लिम नाम रजिस्टर; SIR के बाद बवाल
Karnataka News
गणेश विसर्जन के दौरान फैला सांप्रदायिक तनाव, BJP ने किया बंद का ऐलान
UP News
संभल हिंसा केस में सपा सांसद बर्क को बड़ी राहत; इलाहाबाद HC ने कार्यवाही पर लगाई रोक
;