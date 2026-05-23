पाकिस्तान-चीन रिश्तों को नई मजबूती? शहबाज़ शरीफ़ के दौरे पर दुनिया की नजर

Pakistan China Relation: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ शनिवार को हांगझोऊ के लिए रवाना हुए. यह 23 से 26 मई तक चीन की चार-दिवसीय आधिकारिक यात्रा का पहला चरण है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना, रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करना और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि शरीफ के साथ गए प्रतिनिधिमंडल में "उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर मुहम्मद इशाक डार, योजना मंत्री अहसान इकबाल, सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारार, IT मंत्री शाज़ा फातिमा ख्वाजा और विशेष सहायक तारिक फातमी" शामिल हैं. बयान में कहा गया है कि शरीफ हांगझोऊ में झेजियांग प्रांत के पार्टी सचिव वांग हाओ से मिलेंगे, CPEC चरण 2 के तहत सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक व्यापार मंच में भाग लेंगे और समझौतों तथा समझौता ज्ञापनों (MoUs) के आदान-प्रदान के समारोहों में शामिल होंगे.

उनसे प्रमुख चीनी कंपनियों के CEO से मिलने और आगे के निवेश पर चर्चा के लिए अलीबाबा के मुख्यालय का दौरा करने की भी उम्मीद है. बाद में वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ उच्च-स्तरीय बैठकों के लिए बीजिंग जाएंगे. इस यात्रा में पाकिस्तान और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम भी शामिल होंगे, साथ ही प्रमुख चीनी कंपनियों के साथ बातचीत और चीन कृषि विज्ञान अकादमी (CAAS) का दौरा भी होगा.

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विदेश कार्यालय (FO) के एक "कर्टेन रेज़र" बयान में कहा गया है कि यह यात्रा "पाकिस्तान-चीन की सदाबहार रणनीतिक सहकारी साझेदारी की स्थायी मज़बूती की पुष्टि करेगी" और CPEC, व्यापार, निवेश, कृषि, IT, विज्ञान और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाएगी. FO के बयान में आगे कहा गया है कि इस यात्रा से "राजनीतिक विश्वास और गहरा होने, रणनीतिक समन्वय मज़बूत होने, व्यावहारिक सहयोग का विस्तार होने और पाकिस्तान और चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के और मज़बूत होने" की उम्मीद है.

Dawn के मुताबिक, FO के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान क्षेत्रीय तनावों, जिसमें अमेरिका-ईरान संघर्ष भी शामिल है, पर चर्चा होने की संभावना है. "पाकिस्तान और चीन ने मध्य पूर्व में चल रहे गतिरोध और इस संबंध में हमारे शांति प्रयासों पर आपस में करीबी तालमेल बनाए रखा है." अंद्राबी ने कहा, और इस दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री इशाक डार की चीन की पिछली यात्रा का भी ज़िक्र किया. उन्होंने आगे कहा, "हम पांच-सूत्रीय सिद्धांत पर सहमत हुए, जिसे एक संयुक्त बयान के तौर पर जारी किया गया था तो, हां, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी."

इनपुट- (ANI)