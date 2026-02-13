लाहौर के बंद पड़े गुरुद्वारे में फिर जगी रौनक; 80 साल बाद हुआ शबद कीर्तन और अरदास

Pakistan News: करीब 80 सालों के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान के लाहौर के ऐतिहासिक एचिसन गुरुद्वारा साहिब में एक बार फिर सिख अरदास और शबद कीर्तन की गूंज सुनाई दी. मॉल रोड स्थित एचिसन कॉलेज परिसर में बने इस प्राचीन गुरुद्वारा में शुक्रवार (13 फरवरी) को आयोजित कार्यक्रम ने सिख संगत और मौजूद लोगों के लिए भावनात्मक और ऐतिहासिक पल बना दिया.

इस खास मौके पर पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा समेत स्थानीय सिख संगत और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया. कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुतालिया ने बताया कि कॉलेज प्रशासन के सहयोग से इस शबद कीर्तन और अरदास का आयोजन किया गया. स्थानीय रागी जत्थे में शामिल हरविंदर सिंह, अक्षयदीप सिंह और दलीप सिंह ने गुरबाणी के पवित्र शब्दों का कीर्तन पेश किया.

डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुतालिया के मुताबिक, साल 1947 के बाद सिख विद्यार्थियों की गैर- मौजूदगी की वजह से यह गुरुद्वारा साहिब बंद हो गया था. हालांकि, कॉलेज प्रशासन लगातार इसकी देखरेख करता रहा. एचिसन कॉलेज की 140वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस खास शबद कीर्तन का आयोजन किया गया.

उल्लेखनीय है कि एचिसन कॉलेज की आधारशिला 3 नवंबर 1886 को अविभाजित पंजाब के शाही और प्रमुख परिवारों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के मकसद से रखी गई थी. अभिलेखों के मुताबिक, एचिसन गुरुद्वारा साहिब का डिजाइन तत्कालीन मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स (वर्तमान नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स) के प्रसिद्ध सिख वास्तुकार सरदार राम सिंह ने तैयार किया था.

डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुतालिया ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब की आधारशिला साल 1910 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने रखी थी, जो 1904 से 1908 तक इस कॉलेज के छात्र रहे थे. इसके बाद दो वर्षों में गुरुद्वारा भवन का निर्माण पूरा हुआ और इसे एक सक्रिय प्रार्थना स्थल के रूप में समर्पित किया गया, जहां सिख विद्यार्थी प्रतिदिन सायंकालीन अरदास में भाग लेते थे.

वर्तमान समय में एचिसन कॉलेज के लगभग 15 सिख पूर्व छात्र भारत में निवास कर रहे हैं. उनसे बातचीत में उन्होंने काले और सफेद संगमरमर की फर्श और किले जैसी आंतरिक वास्तुकला वाले गुरुद्वारा से जुड़ी अपनी भावनात्मक यादें शेयर कीं. कॉलेज परिसर में इस गुरुद्वारा के अलावा विभाजन-पूर्व काल की एक मस्जिद और एक हिंदू मंदिर भी मौजूद है.

लाहौर स्थित एचिसन कॉलेज गुरुद्वारा साहिब में शुक्रवार (13 फरवरी 2026) को आयोजित ऐतिहासिक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रागी जत्थे ने गुरबाणी के पवित्र शबदों का कीर्तन प्रस्तुत किया. इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर शबद कीर्तन में हिस्सा लिया और अरदास में शामिल होकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया

कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुतालिया और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे. उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ गुरुद्वारा साहिब में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम की यादगार तस्वीरें भी ली गईं.

