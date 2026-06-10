Pakistan Army Helicopter Crash: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बुधवार (10 जून) को एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई, जब फौजियों को लेकर उड़ान भर रहा पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी की हालत में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सुरक्षित रूप से जमीन पर नहीं उतर सका और हादसे का शिकार हो गया.