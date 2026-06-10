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मुजफ्फराबाद में आसमान से बरसी मौत, पाक सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में कई जवानों की मौत

Pakistan Military Helicopter Crash: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. मीडिया रिपोर्ट्स में हादसे में कम से कम 21 सुरक्षाकर्मियों की मौत का दावा किया गया है. फौज ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 10, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:45 PM IST
मुजफ्फराबाद में आसमान से बरसी मौत, पाक सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में कई जवानों की मौत
Image Credit: पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में दुर्घटनाग्रस्त

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