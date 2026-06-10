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Pakistan Military Helicopter Crash: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. मीडिया रिपोर्ट्स में हादसे में कम से कम 21 सुरक्षाकर्मियों की मौत का दावा किया गया है. फौज ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.
Pakistan Army Helicopter Crash: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बुधवार (10 जून) को एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई, जब फौजियों को लेकर उड़ान भर रहा पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी की हालत में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सुरक्षित रूप से जमीन पर नहीं उतर सका और हादसे का शिकार हो गया.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस दुर्घटना में कम से कम 21 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बचाव दलों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. पाकिस्तानी सेना ने बताया है कि हेलीकॉप्टर के गिरने की शुरुआती वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है.
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और जरुरी काम में जुट गए. पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान जारी कर बताया कि इस दुर्घटना में कोई भी जवान जीवित नहीं बचा है. विभाग के मुताबिक, हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सुरक्षा बलों के जवानों को लेकर जा रहा था. इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नीलम घाटी क्षेत्र में अतिरिक्त फौजियों को पहुंचाने के लिए किया जा रहा था. इसी दौरान उड़ान के बीच यह बड़ा हादसा हो गया.
दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं. सेना के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि एक जांच कमेटी गठित की गई है, जो हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी और यह पता लगाएगी कि दुर्घटना आखिर किन हालातों में हुई है.
इस बीच पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सेना के सभी अधिकारी और जवान इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के साथ खड़े हैं.