आपके सवालों का अब उर्दू में भी जवाब देगा ChatGPT; तैमूर ने ‘Qalb’ नाम से बनाया दुनिया का पहला उर्दू AI मॉडल

Urdu AI Model: अमेरिका में पढ़ाई कर रहे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने खास तौर पर उर्दू भाषा के लिए डिजाइन किया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है. इस प्रोजेक्ट का नाम "Qalb" है और इसके बनाने वाले ने इसे उर्दू बोलने वाली दुनिया के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी तक पहुंच में मौजूद कमी को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है.

Qalb को उर्दू के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए पहले बड़े लैंग्वेज मॉडल (LLM) के तौर पर पेश किया जा रहा है. ऐसे समय में जब ज्यादातर जेनरेटिव AI सिस्टम मुख्य रूप से इंग्लिश और कुछ दूसरी ग्लोबल भाषाओं पर ट्रेन किए जाते हैं. Qalb का उर्दू पर फोकस इसे खास बनाता है.भाषा-विशिष्ट AI मॉडल के समर्थकों का मानना ​​है कि ऐसी टेक्नोलॉजी शिक्षा,बिजनेस और पब्लिक सर्विस में ज्यादा सटीकता,सांस्कृतिक प्रासंगिकता और व्यापक पहुंच सुनिश्चित कर सकती है.

दुनिया में कितने लोग बोलते हैं उर्दू

दुनिया भर में 230 मिलियन से ज्यादा लोग उर्दू बोलते हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत और प्रवासी लोग शामिल हैं. इसके बावजूद अब तक एडवांस्ड AI सिस्टम में उर्दू एक अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व वाली भाषा रही है. एक्सपर्ट के मुताबिक, डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यापक भागीदारी के लिए खासकर विकासशील देशों में स्थानीय भाषाओं में AI का विकास बहुत जरूरी है.

AI मॉडल ‘Qalb’ से उर्दू को क्या फायदा होगा

उर्दू भले ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा हो लेकिन ये ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, फिजी, बांग्लादेश, जर्मनी, और दक्षिण अफ्रीका में भी एक बड़े प्रवासी समूह द्वारा बोली, लिखी और समझी जाती है. इन देशों में उर्दू कला, संस्कृति, अदब और संचार की भाषा है. उर्दू में AI के इस्तेमाल से करोड़ों लोगों को फायदा होगा. इससे उर्दू भाषा और भी ग्लोबल बनेगी. इससे रोजगार के भी मौके पैदा होंगे, और लोगों का काम आसान होगा.

तैमूर ने क्या कहा?

'क़ल्ब' के डेवलपर तैमूर हसन ने पाकिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी, APP को बताया, "क़ल्ब' को अब दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल माना जाता है, जो खास तौर पर उर्दू भाषा के लिए डिजाइन किया गया है." उन्होंने बताया कि इस मॉडल को 1.97 बिलियन टोकन के एक बड़े डेटासेट पर ट्रेन किया गया था और सात से ज्यादा इंटरनेशनल इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क पर टेस्ट किया गया था. हसन के मुताबिक, 'क़ल्ब' ने असल दुनिया में इस्तेमाल से जुड़े कई मुख्य पैमानों पर उर्दू के लिए मौजूदा AI मॉडल से बेहतर प्रदर्शन किया है . तैमूर हसन ने यह भी कहा कि यह फिलहाल एक डेवलपमेंट मॉडल है और अगले चरण में मोबाइल और वेब ऐप लॉन्च किए जाएंगे ताकि लोग "क़ल्ब ChatGPT" का इस्तेमाल कर सकें.

कौन है क़ल्ब ChatGPT बनाने वाला लड़का

तैमूर हसन ने FAST यूनिवर्सिटी पेशावर कैंपस से कंप्यूटर साइंस में अपनी अंडरग्रेजुएट पढ़ाई पूरी की है, और अभी यूनाइटेड स्टेट्स में ऑबर्न यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कर रहे हैं. APP के मुताबिक, वह एक सीरियल एंटरप्रेन्योर भी हैं और पहले कई स्टार्टअप लॉन्च कर चुके हैं. उन्होंने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फोरम में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व भी किया है. इस प्रोजेक्ट में उनके साथ जावेद अहमद और मुहम्मद अवैस भी हैं, दोनों FAST यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और अभी जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं.