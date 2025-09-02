Pakistan की खूबसूरत इन्फ्लुएंसर सामिया के अपहरण की कोशिश, आरोपी हसन गिरफ्तार

Pakistan की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब को उनके घर के बाहर से किडनैप करने की कोशिश की गई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. सामिया ने भी एक वीडियो जारी करते हुए घटना की जानकारी दी है.
Pakistan: पाकिस्तान की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब ने आरोप लगाया है कि उनके घर के बाहर से उन्हें एक शख्स ने किडनैप करने की कोशिश की थी. घटना की जानकारी मिलते ही इस्लामाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया.
इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके साथ ही सामिया हिजाब ने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें वह पुलिस अफसरों का शुक्रिया अदा करती नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान हसन ज़ाहिद के तौर पर हुई है, जो लाहौर का रहने वाला है. वह महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था, धमकियां दे रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था.
सामिया ने कहा कि मेरी मां बीमार थीं, भाई घर पर नहीं था. जब मैं बाहर निकली तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, अपनी कार में बैठ गया और मुझे भी जबरदस्ती उसमें डालने लगा." हिजाब ने इस घटना को इस साल इस्लामाबाद में हुई टिकटॉकर सना की हत्या से जोड़ा, जिन्हें कथित तौर पर शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर मार दिया गया था.
उन्होंने कहा कि सना की हत्या कर दी गई, इसिलए बोलाना काफी जरूरी हो जाता है. हिजाब ने बताया कि उन्होंने मेडिकल जांच करवाई, जिसमें शारीरिक हमले के सबूत मिले हैं. शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा के लिए अधिकारी तैनात कर दिए हैं.
सामिया ने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन्हें धमकी भरा मैसेज भी आया. जिसमें कहा गया था कि केस वापस लो वरना जान से मार दिया जाएगा. सामिया हिजाब ने पुष्टि की कि पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने इस्लामाबाद आईजी और एसएचओ शफ़क़त और इशाक का शुक्रिया अदा किया.