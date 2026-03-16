यरूशलम: एक शहर और तीन मज़हबों का दावा; 10 मिनट में समझें 2 हज़ार साल पुराना विवाद

Jerusalem शहर का ज़र्रा-ज़र्रा तारीख़ की बोलती ज़बान है, और ये तारीख़ Historians के क़लम की स्याही से नहीं बल्कि शहीदों के ख़ून से लिखी गई है. ये शहरे अंबिया है यानी नबियों का शहर है. कभी इस सरज़मीन ने सोचा न होगा कि ख़ूने नाहक़ इस पर टपकेगा नहीं बल्कि बरसेगा ? कब इन फ़िज़ाओं ने तसव्वुर किया था कि नफ़रत की हवाएं इसे आलूदा करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ. इस शहर पर कई बार हमले किए गए. कई बार ताराज किया गया. मिस्मार किया गया और फिर आबाद किया गया. इसकी तारीख तीन हज़ार साल पुरानी है और इस दौरान यहाँ 46 बार तबाही और 52 बार हमले हुए. सबसे पहले कैनानी लोगों ने इस शहर को बसाया था. फिर साल 1000 ईसा पूर्व यानी Before Christ में किंग डेविड ने इस शहर को फत्ह किया. इसे आबाद किया इसीलिए इसे डेविड का शहर कहा गया.



इसलिए जेरुसलम पर तीन धर्मों के लोग करते हैं अपना- अपना दावा

किंग डेविड के बाद उनके बेटे सोलोमन (सुलेमान) ने जेरुसलम में पहला धर्मस्थल बनाया. यहूदियों के इतिहास में किंग सोलोमन का बहुत एहतेराम है. मुसलमान भी इन्हें अपना पैग़म्बर मानते हैं, और सोलोमन को हज़रत सुलेमान अलैहिस्ससलाम कहते हैं. आज से 1 हज़ार 992 साल पहले जेरुसलम में ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था. इस लिए ईसाईयों के लिए भी जेरूसलम एक बहुत अहम जगह है. इस वाक़ये के करीब 600 साल बाद जेरुसलम मुसलमानों के लिए भी एक बहुत अहम मज़हबी मक़ाम बन गया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जेरुसलम के अल अक्सा मस्जिद से ही स्वर्ग की यात्रा की थी. यानी मेराज के सफ़र पर गए थे. अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों का पहला किब्ला भी था. किब्ला उस दिशा को कहते हैं जिसका रुख करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं. बाद में किब्ला मक्का में काबा हो गया. अभी भी काबा ही है. यहूदी जेरुसलम को अपना होमलैंड कहते हैं. उनका मानना है कि 3 हज़ार साल सहले उनके किंग डेविड ने इसे बसाया था .

बैतुल्ल मुक़दस पर मुसलमानों का कब्ज़ा कब से ?

मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईसवी में दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर के दौर में ईसाइयों की बैज़नटाईन हुकूमत को शिकस्त देकर इस शहर पर क़ब्ज़ा किया था. 1095 ईस्वी में पोप उरबन सेकेंड ने यूरोप भर में मुहिम चला कर इसाइयों से अपील की के जेरुसलम को आज़ाद करवाने के लिए फ़ौजें इकठ्ठा करें. इस मुहिम के नतीजे में इसाइयों ने मुसलमानों से इसे आजाद भी करा लिया. तक़रीबन 90 बरसों बाद सीरिया के सुल्तान सलाऊद्दीन अय्यूबी ने हमला किया और एक बार फिर मुसलमानों का क़ब्ज़ा बैतुल्ल मुक़द्दस पर हो गया. इस बार मुसलमानों का क़ब्ज़ा इतना मज़ूबत था कि इसे छुड़ाने में ईसाइयों ने चार बार हमले किए, लेकिन वो बैतुल्ल मुक़दस पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर सके. तबसे ये शहर मुसलमानों के ही क़ब्ज़े में रहा.

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ब्रिटेन के कब्ज़े में जेरुसलम के जाने से गहराया झगड़ा

1517 से 1917 तक ये शहर ओटोमन अम्पायर के क़ब्ज़े में रहा. ओटोमन अम्पायर ने इस शहर को सजाया और संवारा. 19वीं सदी में थियोडौर हैरत्ज़ल नाम के एक यहूदी आईडियोलॉग थे, उन्होंने यहूदी नैशनलिज़्म की नींव रखी थी. इसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने ये संकल्प लिया कि जेरुसलम उनकी होमलैंड है, और उन्हें दोबारा इसपर कब्ज़ा करना है. इसके बाद बीसवीं सदी की शुरुआत में पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जेरुसलम पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया. 700 बरसों के बाद जेरुसलम मुसलमानो से इसाइयों के हाथों में चला गया. यहीं से Israel की फ़ाउंडेशन की कहानी शुरू होती है. कहा जाता है कि ब्रिटेन ने यहूदियों को जेरुसलम में बसाने का लालच देकर पहले वर्ल्ड वार में यहूदियों का सपोर्ट हासिल कर लिया. इससे पहले बहुत ही चालाकी से ब्रिटेन ने अरब मुल्कों को भी जेरुसलम का लालच दिया था.

फिलिस्तीन में United Nations का दखल

आज के Israel को तब फिलिस्तीन कहा जाता था और उसमें अरब के मुसलमानों की आबादी थी, लेकिन प्लानिंग के तहत से यहूदियों ने जेरुसलम की तरफ हिजरत की. धीरे-धीरे पूरे इलाके में यहूदियों की आबादी बहुत बढ़ गई और अरब के मुसलमान कमज़ोर होते गए. 1947 में United Nations ने Israel को एक मुल्क के तौर पर मंज़ूरी दे दी, लेकिन जेरुसलम को एक इंटरनैशनल शहर के तौर पर मान्यता दी गई ताकि यहूदी, इसाई और मुसलमान तीनों का दावा बरक़रार रहे. तब जेरुसलम पर Israel का कंट्रोल नहीं था.

अब आपको बताते हैं ब्रिटेन की उस साज़िश के बारे जिसने फ़िलिस्तीन की पीठ पर ख़ंजर घोंपा था. बात है November 1917 की. Ottoman empire की हुकूमत थी. पहली जंग-ए-अज़ीम यानी First World War चल रहा था. December में Britain का क़ब्ज़ा होता है लेकिन उससे एक महीने पहले ही 2 November 1917 को Britain से एक ख़त आता है जिस ने आज के फ़िलिस्तीन के तबाही की शुरुआत की थी. हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के Declaration की, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसाने का भरोसा दिलाया.. ये खत 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश Foreign Secretary Arthur James Balfour ने British Zionist Federation के लीडर लॉर्ड Walton Rothschild को भेजा था. इसे बाद में बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया, जो फिलिस्तीन में यहूदी रियासत के कायम होने की बुनियाद बनी.

इस ख़त में क्या लिखा था ?

डीयर लॉर्ड रोथ्सचाइल्ड, "मुझे इस बात की बहुत ख़ुशी है कि मैं आपको, हिज़ मैजेस्टी की हुकूमत की तरफ़ से, ये बयान पहुँचा रहा हूँ जिसमें यहूदी ज़ायोनी ख़्वाहिशात के साथ हमदर्दी का इज़हार किया गया है. ये बयान कैबिनेट के सामने पेश किया गया था और उसे मंज़ूरी भी मिल चुकी है. हिज़ मैजेस्टी की हुकूमत फ़लस्तीन में यहूदी क़ौम के लिए एक क़ौमी वतन के क़याम को बेहद एहतराम से देखती है और इस मक़सद की तकमील के लिए अपनी पूरी कोशिशें करेगी. ये बात साफ़ तौर पर समझ ली जाए कि ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया जाएगा जिससे फ़लस्तीन में मौजूद ग़ैर-यहूदी बिरादरियों के समाजी और मज़हबी हुक़ूक़ को नुक़सान पहुँचे, या फिर किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले यहूदियों के हुक़ूक़ और सियासी हैसियत पर कोई असर पड़े. मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा अगर आप इस एलान को Zionist Federation के इल्म में ले आएँ. "

इस ख़त में तीन अहम नुकात हैं

पहला, Zionist aspirations के साथ ब्रिटेन की हुकूमत की हमदर्दी, दूसरी, यहूदी रियासत का फ़लस्तीन में क़याम, तीसरा, वहाँ रह रही दूसरी कम्यूनिटीज़ यानी मुसलमान और Christians की समाजी और मज़हबी हुकूक़ का ख़्याल रखना. लेकिन जो कमाल की बात थी के अब तक फ़लस्तीन पर ब्रिटेन की हुकूमत नहीं थी और उस वक्त वहाँ 92 फ़ीसद मुसलमान और Christians थे जिन्हें ना तो बताया गया और न ही, उन्हें कॉन्फ़िडेन्स में लिया गया. मतलब ब्रिटेन एक ऐसी ज़मीन यहूदियों को देने का वादा कर रहा था जो उस कि थी ही नहीं.

नतीजा ये हुआ की जब सेकंड वर्ल्ड वार में Hitler ने यहूदियों का क़त्ले आम किया तो यहूदी बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीन आने लगे, और फिर 1948 में इस्राईल मुल्क बना. इस दौरान अरबों और यहूदियों के बीच जंग हुई. और इस जंग के बाद 1948 में ही यरूशलम दो हिस्सों में तक़्सीम हो गया. पश्चिमी यरूशलम पर इस्राईल का और पूर्वी यरूशलम पर जॉर्डन का क़ब्ज़ा रहा. इसी पूर्वी यरूशलम में मुक़द्दस मक़ामात हैं जहां मुसलमान रहते थे. फिर 1967 में एक जंग और हुई यहूदी और Arabs के बीच हुई. ये जंग 6 दिनों तक चली जिस में Arabs की हार हुई और इस्राईल ने पूर्वी यरूशलम पर भी क़ब्ज़ा कर लिया और पूरे शहर को अपनी capital city यानी राजधानी बना दिया. हालांकी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी यहाँ तक कि United Nation भी इस क़ब्ज़े को ग़ैर-क़ानूनी मानता है, और जेरूसलम को इज़रायल की राजधानी नहीं मानता.

साल- दर - साल छोटा होता गया फिलिस्तीन का हिस्सा

अब हम आपको मैप की मदद से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे धीरे धीरे फिलिस्तीन गायब होता गया, और इजराइल एक मुल्क के तौर पर मज़बूत हो गया. इस नक्शे में जो हिस्सा हरे रंग का है वो फिलिस्तीन का है और जो हिस्सा सफ़ेद रंग का है वो इजराइल का. सबसे पहले साल 1917 का मैप देखिए. ये वही साल है जब इज़रायल बनाने की कोशिशों ने ज़ोर पकड़ लिया था हालांकि तब इज़रायल नाम का कोई देश नहीं था. 1948 में इज़रायल बनते ही यहूदियों और मुसलमानों के बीच ज़मीन पर क़ब्ज़े को लेकर झगड़े होने लगे. इगड़ा इतना बढ़ा कि 1948 में ही अरब देशों और इजराइल के बीच जंग हो गई.

इस पहली जंग के बाद फिलिस्तीन के कब्ज़े वाला इलाका कम हो गया, और इज़रायल ने अपना दायरा बढ़ा लिया. हालांकि जेरुसलम के कुछ हिस्सों पर तब भी फिलिस्तीन का कब्ज़ा था. फिर साल 1967 में अरब देशों और इजराइल के बीच 6 दिन की एक और जंग हुई और इस के बाद मिस्र के कुछ हिस्सों पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया. हालांकि बाद में एक समझौते के तहत इजराइल ने ये हिस्सा मिस्र को वापस कर दिया. लेकिन इस जंग के बाद फ़िलिस्तीन का हिस्सा और कम हो गया. अब धीरे धीरे इसके बाद हर साल इज़रायल फैलता गया और फिलिस्तीन सिमटता गया.

अब ये आज का मैप है जिसमें फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और ग़ाज़ा तक सिमटकर रह गया है. अब ऐसा लगता है कि इस जंग के ख़ात्में पर फ़िलिस्तीन के हाथ से ग़ाज़ा भी चला जाएगा, और सिर्फ़ वेस्टबैंक तक ही फ़िलिस्तीन सिमट कर रह जाएगा. या हो सकता है कि वेस्टबैंक पर भी क़ब्जा हो जाए.



इमाम मेहदी और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी

यहूदी Israel को अपना promised land या home land मानते हैं और जब 1947 Israel क़याम में आ गया तो फिर वो ज़बरदस्ती अपनी सरहदें क्यों बढ़ाता चला गया? और आज तक फ़लस्तीनियों को धकेलता जा रहा है. साल दर साल फ़िलिस्तीन सिमटता जा रहा है. इसके पीछे jews यानी यहूदियों का एक मज़बूत अक़ीदा है. उस अक़ीदे की बुनियाद पर वो ऐसा करने पर मजबूर हैं. उस अक़ीदे को भी समझ लेते हैं. उनका अक़ीदा (मान्यता) है कि उनके मसीहा आएंगे जिन्हें वो Massieh कहते हैं. मुसलमानों का भी अक़ीदा है कि इमाम मेहदी आएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे. ईसाई का भी मानना है कि मसीहा आएँगे.

अब ये जंग तीन मज़हब और तीन किताबों की हो गई है. यहूदी का अक़ीदा Torah यानी तोरैत पर है. मुसलमान क़ुरान पर क़ायम हैं. और ईसाई इंजील यानी Bible पर अक़ीदा रखते हैं. यहूदियों का यक़ीन है कि Messiah के आने से पहले 4 conditions हैं जो पूरी होंगी तभी Messiah आएँगे. तो वो चार शर्तें क्या हैं ?



पहली शर्त

पहली शर्त है कि सारे यहूदी एक जगह इकट्ठा होंगे यानी एक ही मुल्क में एक ही जगह. तो पहली शर्त मुकम्मल हो चुकी है. 1948 में इजराइल का क़याम और दुनिया भर से यहूदी इसराइल पहुंचने लगे और एक ही मुल्क में आ गए हैं. यहाँ एक और बात ख़ास है के पूरी दुनिया में जहां भी यहूदी हैं उन के पास Dual Citizenship है मतलब अगर कोई यहूदी US में रहता है, यूरोप में रहता है या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता है, वो जब चाहे तो Israel में जाकर रह सकता है. क़ानूनी तौर पर इसीलिए Messiah के आने की पहली शर्त मुकम्मल हो चुकी है.

दूसरी शर्त

अब दूसरी शर्त क्या है कि जेरूसलम यहूदी के अख़्तियार में हो उनके कंट्रोल में हो. तो वो भी हो गया है. आज Jeruselam पूरी तरह इजराइल यानी यहूदियों के कब्जे में है. 1967 में ही Jeruselam को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था israel ने, वो इजरायल को अपनी राजधानी भी मानते हैं. ये अलग बात है के internationally ये मान्यता नहीं मिली है.

तीसरी शर्त

अब आते हैं, तीसरी शर्त पर. वो ये है कि थर्ड टेंपल यानी हैकले सुलेमानी बनेगा. और ये अब तक नहीं बना है. वो जगह जहां दुनिया भर के यहूदी इबादत करेंगे जो उन के लिए सबसे मुक़द्दस जगह होगी. ये इजरायल के मेजर प्लान में शामिल है. ज़ाहिर है जो अब तक नहीं हुआ है. ये टेंपल माउंट पर बनेगा. ये वही जगह है जहां मस्जिदे अक्सा है. इसे समझना जरूरी है कि जब तक मस्जिदे अक्सा है, उस टेंपल माउंट पर थर्ड टेंपल नहीं बन सकता. इसीलिए ये जंग बार-बार हो रही है.

चौथी शर्त

अब आते हैं चौथी कंडीशन जो और भी खतरनाक है. यहूदियों का अक़ीदा है War of Gogg Maggog होगा जिसे मुसलमान याजूज-माजूज की जंग तसव्वुर करते हैं, और क्रिस्चन इसे Armageddon कहते हैं. ऐसी prophecies पेशांगोयियाँ हैं तीनों मज़हब में कि एक फ़ैसलाकुन जंग होगी जो बेहद ख़तरनाक होगी जिसे Holy War कहा जाएगा. ये जंग अच्छे और बुरे के बीच होगी. Good vs Evil होगी. अब यहीं मसला है. अपने अपने ईमान के मुताबिक़, अक़ीदे के मुताबिक़ तीनों ही मज़हब खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा मान रहे हैं. यहूदी मानते हैं की जब तक वार ऑफ गॉड नहीं होगा तब तक उन के Messiah नहीं आयेंगे. इसी अक़ीदे की बुनियाद पर जंग की सूरत और दुश्मन की शक्ल बदलती रहती है. अगर आप देखें कि इस वक्त इजरायल के सामने कौन है वो दुश्मन जो उनके और Messiah के बीच है तो वो है ईरान. अब सवाल ये है की Messiah और हज़रत ईसा अलैहिस्सलम आयेंगे कहां?...Prophecies यानी पेशिंगोईयों के मुताबिक़ वो जगह होगी Jerusalem.

अब्राहम अकार्ड में क्या था ?

अब एक और सवाल ये उठता है कि जब तीनों मज़हब का मुक़द्दस शहर जेरूसलम है, ज़्यादातर पैग़म्बर तीनों मज़हब में माने जाते हैं.. कहा जाता है कि यहूदियों के पैग़म्बर हज़रत मूसा, ईसाइयों के पैग़म्बर हज़रत ईसा और मुसलमानों के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा के जद यानी फ़ोर फ़ादर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, तो जब एक ही नबी के मानने वाले तीनों मज़हब हैं, तो फिर क्या तीनों मज़हब एक नहीं हो सकते? जवाब है कि हो सकते हैं. और कोशिश भी हुई है. आपने अब्राहम अकार्ड का नाम सुना होगा?

इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के साझा पैगंबर माने जाते हैं अब्राहम. मुसलमान हज़रत इब्राहीम के नाम से जानते हैं. यानी नाम के ज़रिये यह पैग़ाम दिया गया कि तीनों मजहबों की जड़ एक है. इसलिए टकराव के बजाय बातचीत और रिश्ते बनने चाहिए. साल 2020 में ये समझौता सामने आया जिसने इस पूरे equation को बदलने की कोशिश की. इसी समझौते को कहा गया अब्राहम अकार्ड.

इस समझौते के वक़्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनल्ड ट्रंप, और ट्रंप की पहल पर कुछ अरब देशों ने पहली बार खुलकर इज़राइल के साथ रिश्ते बनाने का फैसला किया था. सबसे पहले यूएई और बहरीन ने इज़राइल के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशन शुरू किए. इसके बाद सूडान और मोरक्को भी इस समझौते में शामिल हो गए.

इस समझौते के बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिले

इज़राइल और यूएई के बीच सीधी फ्लाइट्स शुरू हुई. कारोबर और टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ी. सेक्योरिटी और खुफिया कोआपरेशन मजबूत हुआ. टूरिज़्म और इनवेस्टमेंट के रास्ते भी खुले,लेकिन इस समझौते पर बार-बार सवाल उठते रहे कि फ़िलिस्तीन का क्या होगा ? क्योंकि दशकों तक अरब देशों की पॉलिसी रही है कि जब तक फ़िलिस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक इज़राइल के साथ रिश्ते नहीं बनाए जाएंगे. Palestine Liberation Organization और कई दूसरे इदारों ने कहा कि ये समझौता फिलिस्तीन के मुद्दे को कमजोर करता है. फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर ही सऊदी अरब और ईरान इस समझौते पर आगे नहीं बढ़े, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यहूदियों, ईसाईयों और मुसलमानों को जमा करने की एक बड़ी कोशिश कामयाब नहीं हुई.

Closing

तो जेरूसलम सिर्फ़ एक शहर नहीं है. ये तीन मज़हबों की अक़ीदत, तीनों की तारीख़ और तीनों की उम्मीदों का मरकज़ है. यहीं से पैग़म्बरों की आवाज़ उठी. यहीं से इबादतों की रौशनी फैली और अफ़सोस कि इसी ज़मीन पर बेक़सूरों के ख़ून के धब्बे हैं. दिल में एक ही सवाल आता है कि क्या जेरूसलम कभी ऐसा दिन देख पाएगा ? जब इसे हथियारों से नहीं, इबादतों से पहचाना जाएगा. जब इस शहर की पहचान जंग नहीं बल्कि अमन होगी. जब लोग कहेंगे कि सच में ये अर्ज़े अंबिया है यानी नबियों की ज़मीन है, क्योंकि सच यही है. जेरूसलम पर असली जीत किसी एक मज़हब की नहीं, बल्कि जेरूसलम पर जीत उस दिन होगी जब इस शहर में हमेशा के लिए अमन होगा. इंसानियत का बोलबाला होगा जब तक ये नहीं होता इंतेज़ार रहेगा.

दिल ना-उमीद तो नहीं नाकाम ही तो है;

लम्बी है ग़म की शाम मगर शाम ही तो है!

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